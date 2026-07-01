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Головна Новини дня Для чоловіків за кордоном можуть змінити умови захисту: Лубінець

Для чоловіків за кордоном можуть змінити умови захисту: Лубінець

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 12:45
Європа підтримує продовження тимчасового захисту для українців
Дмитро Лубінець. Фото: кадр з відео

Європейський Союз та міжнародні інституції підтримують продовження програми тимчасового захисту для українців, проте наразі обговорюють можливі зміни в умовах перебування для чоловіків призовного віку. Втім український омбудсмен наполягає на обов'язковому продовженні захисту як мінімум для жінок, дітей, літніх людей та осіб з інвалідністю.

Про це на пресконференції заявив омбудсмен України Дмитро Лубінець, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Європа не проти допомагати українським біженцям й надалі, але є нюанс

За словами Дмитра Лубінця, готовність надалі всебічно допомагати українцям підтвердили Комісар Ради Європи з прав людини Майкл О'Флаерті,  а також керівники інших національних інституцій, які займаються захистом прав громадян у Європі. Попри спільну згоду щодо необхідності продовження програми, європейська сторона наразі аналізує чи реально застосувати нові правила для  регулювання перебування окремих груп громадян.

Зокрема, внутрішні дискусії серед європейських посадовців стосуються чоловіків, які за віком підпадають під мобілізацію в Україні.

"Я підтримав завірення з боку Майкла О'флаетді, це Комісар Ради Європи захисту прав людини, і пані Терезі, це амбасадорка Європейського Союзу і всіх моїх колег національних інституцій захисту прав людини, що вони підтримують продовження програми тимчасового захисту для громадян України. Можливо, там будуть зміни для категорії чоловіків приземного віку, це зараз обмірковується, але моя позиція, що як мінімум для громадян України категорії діти, жінки, люди з інвалідністю, літні люди треба продовжувати програму тимчасового захисту. І щодо повернення, тут перетікаючи до питання ВПО", — заявив Дмитро Лубінець.

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Як повідомляв раніше Новини.LIVE, через війну Україну вже покинули понад 5,7 млн осіб, і прогнози експертів вказують на можливість виїзду ще до 2 млн громадян у разі зміни правил перетину кордону. Проте економісти, зокрема Руслан Чорний, зауважують, що ризик масового відтоку населення при потенційному відкритті кордонів є перебільшеним, оскільки більшість тих, хто мав намір виїхати, вже зробили це раніше.

Паралельно ЄС продовжує адаптувати свою політику: Єврокомісія запропонувала продовжити дію тимчасового захисту до 2028 року. При цьому Брюссель чітко розмежовує правила для чинних отримувачів допомоги та потенційних новоприбулих, на яких можуть поширюватися нові обмеження, зокрема щодо військовозобов'язаних чоловіків.

Європейський союз українці Дмитро Лубінець чоловіки тимчасовий захист
Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
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