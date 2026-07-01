Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Для мужчин за рубежом могут изменить условия защиты: Лубинец

Для мужчин за рубежом могут изменить условия защиты: Лубинец

Ua ru
Дата публикации 1 июля 2026 12:45
Европа поддерживает продление временной защиты для украинцев
Дмитрий Лубинец. Фото: кадр из видео

Европейский Союз и международные организации поддерживают продление программы временной защиты для украинцев, однако в настоящее время обсуждают возможные изменения в условиях пребывания для мужчин призывного возраста. Впрочем, украинский омбудсмен настаивает на обязательном продлении защиты как минимум для женщин, детей, пожилых людей и лиц с инвалидностью.

Об этом на пресс-конференции заявил омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Европа не против продолжать помогать украинским беженцам, но есть нюанс

По словам Дмитрия Лубинеца, готовность и в дальнейшем всесторонне помогать украинцам подтвердили комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О'Флаэрти, а также руководители других национальных институтов, занимающихся защитой прав граждан в Европе. Несмотря на общее согласие относительно необходимости продолжения программы, европейская сторона в настоящее время анализирует, реально ли применить новые правила для регулирования пребывания отдельных групп граждан.

В частности, внутренние дискуссии среди европейских чиновников касаются мужчин, которые по возрасту подпадают под мобилизацию в Украине.

«Я поддержал заверения со стороны Майкла О’Флаэрти, это комиссар Совета Европы по защите прав человека, и госпожи Терезы, это посол Европейского Союза, а также всех моих коллег из национальных институтов защиты прав человека, о том, что они поддерживают продление программы временной защиты для граждан Украины. Возможно, там будут изменения для категории мужчин призывного возраста, это сейчас обсуждается, но моя позиция такова, что как минимум для граждан Украины из категорий детей, женщин, людей с инвалидностью, пожилых людей необходимо продлить программу временной защиты. Что касается возвращения, то здесь речь переходит к вопросу о ВПЛ», — заявил Дмитрий Лубинец.

Читайте также:

Как сообщал ранее Новини.LIVE, из-за войны Украину уже покинули более 5,7 млн человек, и прогнозы экспертов указывают на возможность выезда ещё до 2 млн граждан в случае изменения правил пересечения границы. Однако экономисты, в частности Руслан Чёрный, отмечают, что риск массового оттока населения при потенциальном открытии границ преувеличен, поскольку большинство тех, кто намеревался уехать, уже сделали это ранее.

Параллельно ЕС продолжает адаптировать свою политику: Еврокомиссия предложила продлить действие временной защиты до 2028 года. При этом Брюссель четко разграничивает правила для действующих получателей помощи и потенциальных вновь прибывших, на которых могут распространяться новые ограничения, в частности в отношении военнообязанных мужчин.

Европейский союз украинцы Дмитрий Лубинец мужчины временная защита
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации