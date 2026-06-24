Демченко: 50% українців виїжджають на відпочинок через кордон Польщі

Речник ДПСУ Андрій Демченко. Фото: Новини.LIVE

Анна Сірик Журналістка

Літо триває і українці масово вирушають на відпочинок за кордон. Переважно обирають пункти пропуску у бік Польщі. У соцмережах скаржаться, що тамтешні прикордонники почали більш ретельно перевіряти багаж і черги змушують перебувати в очікуванні по кілька годин.

Про ситуацію на кордоні журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

Близько 50% громадян їдуть з України через Польщу

Останні місяці в українських соцмережах громадяни скаржаться на зміну ставлення польських прикордонників у пунктах пропуску. Мовляв, стали прискіпливіше перевіряти багаж, документи та сам перетин затягується на кілька годин. Речник ДПСУ Андрій Демченко коментує ситуацію так:

"Я не відповідаю за дії польських прикордонників чи польських митників. Я можу давати оцінку діям саме співробітників Державної прикордонної служби в пунктах пропуску і те, що ми бачимо по кордоні з Польщею. Сказати, що люди масово отримують відмову з польської сторони і надалі після перетину українського кордону повертаються з Польщі, цього не фіксується. Пасажиропотік лише збільшується".

За словами речника, якщо в травні кордон перетнуло десь 2 мільйони 900 тисяч громадян, то 50% від цього пасажиропотоку припало на кордон з Польщею. Це показники щодо виїзду та в'їзду. У червні статистика вже майже досягла цього показника, хоча місяць ще не закінчився.

"Від початку червня — 2 мільйони 750 тисяч громадян. Цей місяць — початок літа, сезону відпусток завершення навчання в школах, люди масово виїжджають для того, щоб провести час за кордоном. У липні швидше за все буде аналогічна ситуація. Втім, динаміка пасажиропотоку вже буде коливатися 50 на 50 (половина буде повертатися). ) У серпні переважатиме в'їзд в Україну. Особливо ближче до вересня, коли мами з дітьми поспішатимуть сісти за парти в школах", — пояснює Демченко.

Раніше журналістам Новини.LIVE розповіли, чому на кордоні з Польщею утворюються черги. Речник ДПСУ Андрій Демченко рекомендує перевіряти завантаженість пунктів пропуску перед поїздкою.

Як повідомляли Новини.LIVE, українці продовжуються повертатися з окупованих територій. Наразі більшість українців обирають напрямок пункту пропуску "Доманове" на волинському напрямку. Щодня додому повертаються близько 50-70 громадян.