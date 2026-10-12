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Головна Новини дня Чотири спалахи збурили геомагнітне поле: прогноз магнітних бур

Чотири спалахи збурили геомагнітне поле: прогноз магнітних бур

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12 жовтня 2026 10:34
Магнітні бурі 12 жовтня: прогноз геомагнітної активності
Перехожі люди. Фото: Новини.LIVE

Геомагнітне поле Землі у понеділок, 12 жовтня, перебуватиме у збудженому стані та коливатиметься від нестабільного до активного рівня. Але навіть попри нещодавні спалахи на Сонці, потужних магнітних бур цього дня науковці не прогнозують.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на дані синоптиків Meteoprog.

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Магнітні бурі в Україні на 12 жовтня

Геомагнітне поле нашої планети у понеділок, 12 жовтня досягатиме від нестабільного до активного значень. Водночас на цю добу серйозні магнітні бурі не прогнозуються, хоч і зберігається ймовірність виникнення сонячного радіаційного шторму.

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Прогноз магнітних бур на 12 жовтня. Фото: скриншот

Сонячна активність на 12 жовтня:

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 65%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 15%
  • Кількість сонячних плям – 44

За попередні 24 години Сонце мало помірний рівень активності. За цей період прилади зареєстрували загалом шість спалахів. Було чотири спалахи класу С, який практично не чинить відчутного впливу на земні процеси, а також ще два як події класу М.

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Прогноз магнітних бур з 12 до 15 жовтня. Фото: скриншот

Спалахи М-класу вважаються середніми за силою серед потужних сонячних викидів. Найпотужнішим за минулу добу став спалах М6,6, який може призвести до перебоїв у радіозв'язку. 

Раніше Новини.LIVE інформували, що тиждень із 12 по 18 жовтня принесе помітні погодні зміни. Перші дні ще потішать нетиповим теплом, але ближче до вихідних чорноморський циклон принесе відчутне похолодання, затяжні дощі та перші нічні заморозки в західних областях.

У понеділок, 12 жовтня, переважатиме хмарна погода з проясненнями. Помірні дощі охоплять північні регіони та Вінниччину, а вдень змістяться на Черкаську, Кіровоградську й Одеську області. Нічні зливи, які пройшли на Київщині, Житомирщині, Буковині та Хмельниччині, припиняться, на решті території буде сухо.

Крім погодних змін, тиждень відзначиться спалахом сонячної активності. Із 12 по 16 жовтня триватиме відчутний геомагнітний шторм, який може погіршити самопочуття людей із підвищеною метеочутливістю.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі прогнози
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

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