Магнитные бури 12 октября: прогноз геомагнитной активности

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Геомагнитное поле Земли в понедельник, 12 октября, будет находиться в возбужденном состоянии и будет колебаться от нестабильного до активного уровня. Но даже, несмотря на недавние вспышки на Солнце, мощных магнитных бурь в этот день ученые не прогнозируют.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные синоптиков Meteoprog.

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Магнитные бури в Украине на 12 октября

Геомагнитное поле нашей планеты в понедельник, 12 октября, будет достигать от нестабильного до активного значений. В то же время на эти сутки серьезные магнитные бури не прогнозируются, хотя и сохраняется вероятность возникновения солнечного радиационного шторма.

Прогноз магнитных бурь на 12 октября. Фото: скриншот

Солнечная активность на 12 октября:

Вероятность малого геомагнитного шторма – 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма – 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 65%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 15%

Количество солнечных пятен – 44

За последние 24 часа Солнце имело умеренный уровень активности. За этот период приборы зарегистрировали в общей сложности шесть вспышек. Было четыре вспышки класса С, который практически не оказывает ощутимого влияния на земные процессы, а также еще два как события класса М.

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Вспышки М-класса считаются средними по силе среди мощных солнечных выбросов. Самой мощной за минувшие сутки стала вспышка М6,6 , которая может привести к перебоям в радиосвязи.

Ранее Новини.LIVE информировали, что неделя с 12 по 18 октября принесет заметные погодные изменения . Первые дни порадуют нетипичным теплом, но ближе к выходным черноморский циклон принесет ощутимое похолодание, затяжные дожди и первые ночные заморозки в западных областях.

В понедельник, 12 октября, будет облачная погода с прояснениями . Умеренные дожди охватят северные регионы и Винницкую область, а днем сместятся на Черкасскую, Кировоградскую и Одесскую области. Ночные ливни, которые прошли в Киевской, Житомирской, Буковиной и Хмельнитчине, прекратятся, на остальной территории будет сухо.

Помимо погодных изменений, неделя отметится вспышкой солнечной активности. С 12 по 16 октября будет продолжаться ощутимый геомагнитный шторм, который может ухудшить самочувствие людей с повышенной метеочувствительностью.