Відключення світла 6 березня — яка ситуація в енергосистемі України

Електрик ремонтує ЛЕП. Фото ілюстративне архівне: УНІАН

Станом на ранок 6 березня в кількох областях України частина споживачів залишається без світла через бойові дії та удари по енергетичній інфраструктурі. Найскладніша ситуація зберігається в Донецькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях, де тривають відновлювальні роботи.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на звіт Міненерго.

Реклама

Читайте також:

Яка ситуація в енергосистемі України станом на 6 березня

Через наслідки бойових дій і обстрілів енергетичних об'єктів частина громад у чотирьох областях України тимчасово залишається без електропостачання. Йдеться про населені пункти в Донецькій, Херсонській, Чернігівській та Харківській областях.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якомога швидше повернути світло всім споживачам. Водночас у частині регіонів по країні продовжують діяти графіки погодинних відключень, які стосуються всіх категорій споживачів.

Окрім цього, для промислових підприємств у деяких областях застосовують графіки обмеження потужності. Актуальну інформацію про відключення та можливі зміни в електропостачанні радять перевіряти на офіційних ресурсах регіональних операторів систем розподілу та сторінках обленерго.

Споживачів у регіонах, де вже діють погодинні відключення, закликають економно користуватися електроенергією протягом усього дня. Особливо це стосується ранкових і вечірніх годин, коли навантаження на енергосистему є найбільшим.

Експерти порахували збитки від російських атак по енергетиці Україні — втрати сягають понад 24,8 млрд доларів.

Тим часом в Україні уже розробляють та впроваджують план підготовки енергетики до наступного зимового сезону 2026-2027 року.