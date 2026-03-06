Почасовые отключения света в Украине — что известно на утро 6 марта

Электрик ремонтирует ЛЭП. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Утром 6 марта в Украине продолжают действовать ограничения в энергосистеме. В ряде регионов введены почасовые отключения электричества для населения и бизнеса, а для промышленности применяют графики ограничения мощности.

6 марта

Какова ситуация в энергосистеме Украины по состоянию на 6 марта

Из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть громад в четырех областях Украины временно остается без электроснабжения. Речь идет о населенных пунктах в Донецкой, Херсонской, Черниговской и Харьковской областях.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно скорее вернуть свет всем потребителям. В то же время в части регионов по стране продолжают действовать графики почасовых отключений, которые касаются всех категорий потребителей.

Кроме этого, для промышленных предприятий в некоторых областях применяют графики ограничения мощности. Актуальную информацию об отключениях и возможных изменениях в электроснабжении советуют проверять на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения и страницах облэнерго.

Потребителей в регионах, где уже действуют почасовые отключения, призывают экономно пользоваться электроэнергией в течение всего дня. Особенно это касается утренних и вечерних часов, когда нагрузка на энергосистему является наибольшей.

Эксперты посчитали убытки от российских атак по энергетике Украины - потери достигают более 24,8 млрд долларов.

Между тем в Украине уже разрабатывают и внедряют план подготовки энергетики к следующему зимнему сезону 2026-2027 года.