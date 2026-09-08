Де в Україні немає світла 8 вересня: Київ та деякі області з відключеннями

Працівник аварійної бригади ДТЕК. Фото: ДТЕК

Російські обстріли енергетичної інфраструктури станом на ранок 8 вересня призвели до відключення електропостачання у споживачів Києва та ще п'яти областей України. Попри пошкодження, в енергосистемі не прогнозують запровадження графіків відключень.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на НЕК "Укренерго".

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Ремонтні аварійні роботи. Фото: ДТЕК

Регіони без світла

Станом на ранок через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури частково знеструмлені споживачі у Києві, Київській, Вінницькій, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

В "Укренерго" заявили, що аварійно-відновлювальні бригади вже працюють на пошкоджених об'єктах. Роботи тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація.

Графіки відключень не прогнозуються

Наразі застосування графіків обмеження електропостачання для споживачів не прогнозується. Водночас українців просять перенести використання енергоємних електроприладів на денний період — з 11:00 до 15:00.

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В "Укренерго" додали, що про зміни в енергопостачанні рекомендують дізнаватися на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

Також в "Укренерго" повідомили, що 7 вересня ремонтні бригади відновили зовнішнє електропостачання тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.

Станція була повністю відключена від зовнішньої мережі з 20 серпня та вимушено працювала від резервних дизель-генераторів. Наразі це вже 27-й випадок повного знеструмлення Запорізької АЕС, однак він став одним із найдовших за весь період окупації.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про критичну ситуацію з електропостачанням Херсона через російські атаки. Нині місто отримує приблизно стільки електроенергії, скільки споживає один київський супермаркет. Для критичної інфраструктури підготували резервне живлення.

Також Новини.LIVE писав про загрозу складної зими в Херсоні через пошкодження ТЕЦ. Місто може зіткнутися з тривалими перебоями зі світлом і теплом. Жителям, які мають таку можливість, рекомендують тимчасово виїхати до безпечніших регіонів.