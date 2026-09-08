Где в Украине нет света 8 сентября: Киев и некоторые области, где отключения

Сотрудник аварийной бригады ДТЭК. Фото: ДТЭК

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры по состоянию на утро 8 сентября привели к отключению электроснабжения у потребителей Киева и ещё пяти областей Украины. Несмотря на повреждения, в энергосистеме не прогнозируют введение графиков отключений.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на НЭК "Укрэнерго".

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Аварийные ремонтные работы. Фото: ДТЭК

Регионы без света

По состоянию на утро из-за боевых действий и обстрелов энергетической инфраструктуры частично обесточены потребители в Киеве, Киевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской и Сумской областях.

В "Укрэнерго" заявили, что аварийно-восстановительные бригады уже работают на поврежденных объектах. Работы продолжаются везде, где это позволяет обстановка с безопасностью.

Графики отключений не прогнозируются

На данный момент применение графиков ограничения электроснабжения для потребителей не прогнозируется. В то же время украинцев просят перенести использование энергоемких электроприборов на дневной период — с 11:00 до 15:00.

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В "Укрэнерго" добавили, что об изменениях в энергоснабжении рекомендуют узнавать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что 7 сентября ремонтные бригады восстановили внешнее электроснабжение временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Станция была полностью отключена от внешней сети с 20 августа и вынужденно работала от резервных дизель-генераторов. На данный момент это уже 27-й случай полного отключения электроэнергии на Запорожской АЭС, однако он стал одним из самых длительных за весь период оккупации.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о критической ситуации с электроснабжением Херсона из-за российских атак. Сейчас город получает примерно столько электроэнергии, сколько потребляет один киевский супермаркет. Для критически важной инфраструктуры подготовлено резервное питание.

Также Новини.LIVE писал об угрозе сложной зимы в Херсоне из-за повреждения ТЭЦ. Город может столкнуться с длительными перебоями со светом и теплом. Жителям, у которых есть такая возможность, рекомендуют временно выехать в более безопасные регионы.