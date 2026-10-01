Магнітні бурі 1 жовтня: точний прогноз на четвер

Вимірнювання тиску. Фото: Freepik

У четвер, 1 жовтня, космічна погода порадує метеозалежних людей своєю стабільністю, оскільки магнітних бур на планеті не передбачається. Протягом минулої доби астрофізики фіксували дуже низьку сонячну активність. Очікується, що геомагнітне поле буде тихим.

Про це повідомили синоптики Meteoprog, передає Новини.LIVE.

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Магнітні бурі 1 жовтня в Україні

За прогнозами фахівців, у четвер, 1 жовтня, магнітних бур не очікується, а глобальне геомагнітне поле планети перебуватиме на стабільно тихому рівні.

Прогноз магнітних бур з 1 до 4 жовтня. Фото: скриншот

Протягом останніх двадцяти чотирьох годин загальна сонячна активність залишалася на дуже низьких показниках. За минулу добу прилади зафіксували лише чотири незначні події на поверхні Сонця. Там відбулися два спалахи, які класифікуються як клас С, та ще два слабкі спалахи класу В.

Прогноз магнітних бур на 1 жовтня. Фото: скриншот

Метеорологи очікують, що подібна тенденція збережеться і протягом усього четверга. Рівень сонячної активності й надалі буде низьким.

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Сонячна активність на 1 жовтня:

Ймовірність малого геомагнітного шторму – 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму – 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу – 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу – 1%

Кількість сонячних плям – 9

Раніше Новини.LIVE інформували, що з 1 жовтня в Україні очікуються заморозки, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. У більшості регіонів утримається суха погода, лише Крим та Приазов'я зачеплять локальні короткочасні дощі.

Осіннє тепло в Україні остаточно відступить після 10 жовтня. Північно-західні повітряні потоки принесуть атмосферні фронти, через які рясні опади накриють усю територію країни. У третій декаді місяця вдень буде знову сонячна погода, але вночі подекуди можливі заморозки.

Загалом другий місяць осені мине без аномальних космічних бур, проте з 12 по 16 жовтня Землю накриє потужний геомагнітний шторм. Синоптики попередили метеозалежних людей про погіршення самопочуття.