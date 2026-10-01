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Главная Новости дня На Солнце четыре вспышки: прогноз магнитных бурь в Украине

На Солнце четыре вспышки: прогноз магнитных бурь в Украине

Ua ru
1 октября 2026 12:32
Магнитные бури 1 октября: точный прогноз на четверг
Измерение давления. Фото: Freepik

В четверг, 1 октября, космическая погода порадует метеозависимых людей своей стабильностью, поскольку магнитных бурь на планете не предвидится. За прошедшие сутки астрофизики фиксировали очень низкую солнечную активность. Ожидается, что геомагнитное поле будет спокойным.

Об этом сообщили синоптики Meteoprog, передает Новин.LIVE.

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Магнитные бури 1 октября в Украине

По прогнозам специалистов, в четверг, 1 октября, магнитных бурь не ожидается, а глобальное геомагнитное поле планеты будет находиться на стабильно спокойном уровне.

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Прогноз магнитных бурь с 1 по 4 октября. Фото: скриншот

В течение последних двадцати четырёх часов общая солнечная активность оставалась на очень низких показателях. За прошедшие сутки приборы зафиксировали лишь четыре незначительных события на поверхности Солнца. Там произошли две вспышки, классифицируемые как класс С, и ещё две слабые вспышки класса В.

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Прогноз магнитных бурь на 1 октября. Фото: скриншот

Метеорологи ожидают, что подобная тенденция сохранится и в течение всего четверга. Уровень солнечной активности по-прежнему будет низким.

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Солнечная активность на 1 октября:

  • Вероятность небольшой геомагнитной бури – 5%
  • Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса – 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса – 1%
  • Количество солнечных пятен – 9

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября в Украине ожидаются заморозки, из-за чего синоптики объявили желтый уровень опасности. В большинстве регионов сохранится сухая погода, лишь Крым и Приазовье затронут локальные кратковременные дожди.

Осеннее тепло в Украине окончательно отступит после 10 октября. Северо-западные воздушные потоки принесут атмосферные фронты, из-за которых обильные осадки накроют всю территорию страны. В третьей декаде месяца днём снова будет солнечная погода, но ночью местами возможны заморозки.

В целом второй месяц осени пройдет без аномальных космических бурь, однако с 12 по 16 октября Землю накроет мощный геомагнитный шторм. Синоптики предупредили метеозависимых людей об ухудшении самочувствия.

космос Солнце магнитные бури прогнозы прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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