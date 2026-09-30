Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня В Україні вдарять заморозки: прогноз погоди на завтра

В Україні вдарять заморозки: прогноз погоди на завтра

Ua ru
30 вересня 2026 23:30
В Україні вдарять заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня
Дівчина виходить з метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні 1 жовтня очікується прохолодна погода із заморозками на поверхні ґрунту. У більшості областей опадів не прогнозують, однак на Приазов'ї та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. Через небезпечні метеорологічні явища оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Якою буде погода 1 жовтня

У більшості областей погоду визначатиме область високого тиску. Водночас на Приазов'ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі.

На зображенні може бути: карта і текст
Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Очікується мінлива хмарність. У західних областях вночі та вранці подекуди буде туман.

Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с. На південному сході країни вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

Читайте також:

Де очікуються заморозки

Уночі температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме +1 ...6 °С тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0 ...+3 °С.

На решті території вночі буде +7...+12 °С тепла. Вдень температура повітря в Україні становитиме +14 ...+19 °С, а на Закарпатті прогріється до 22 °С.

В Україні вдарять заморозки: прогноз погоди на завтра - фото 2
Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Заморозки на поверхні ґрунту 0 ...+3 °С також прогнозують уночі 1–3 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. 2 жовтня до цього переліку приєднаються Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області, а 3 жовтня — південні області.

Через небезпечні метеорологічні явища оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф", наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Світатиме раніше, а темнітиме — пізніше.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що впродовж поточного тижня погода в Україні буде переважно без опадів. А от тепло затримається недовго. Невдовзі температура піде на спад.

погода прогноз погоди погода в Україні заморозки 1 жовтня
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації