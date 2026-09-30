В Україні вдарять заморозки: прогноз погоди на 1 жовтня

Дівчина виходить з метро. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні 1 жовтня очікується прохолодна погода із заморозками на поверхні ґрунту. У більшості областей опадів не прогнозують, однак на Приазов'ї та в Криму місцями пройдуть короткочасні дощі. Через небезпечні метеорологічні явища оголошено жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, інформує Новини.LIVE.

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Якою буде погода 1 жовтня

У більшості областей погоду визначатиме область високого тиску. Водночас на Приазов'ї та в Криму циклонічна діяльність над Чорним морем спричинить місцями короткочасні дощі.

Прогноз погоди в Україні на 1 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Очікується мінлива хмарність. У західних областях вночі та вранці подекуди буде туман.

Вітер переважно північно-східний, 7–12 м/с. На південному сході країни вдень місцями можливі пориви до 15–20 м/с.

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Де очікуються заморозки

Уночі температура у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях становитиме +1 ...6 °С тепла. На поверхні ґрунту можливі заморозки 0 ...+3 °С.

На решті території вночі буде +7...+12 °С тепла. Вдень температура повітря в Україні становитиме +14 ...+19 °С, а на Закарпатті прогріється до 22 °С.

Мапа небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометцентр

Заморозки на поверхні ґрунту 0 ...+3 °С також прогнозують уночі 1–3 жовтня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській та Полтавській областях. 2 жовтня до цього переліку приєднаються Кіровоградська, Дніпропетровська, Харківська та Луганська області, а 3 жовтня — південні області.

Через небезпечні метеорологічні явища оголошено I рівень небезпечності — жовтий. Погодні умови можуть завдати шкоди незібраній городині.

Як писав Новини.LIVE з посиланням на "Телеграф", наприкінці жовтня Україна перейде на зимовий час. Стрілки годинників потрібно перевести на годину назад. Світатиме раніше, а темнітиме — пізніше.

Також Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog писав, що впродовж поточного тижня погода в Україні буде переважно без опадів. А от тепло затримається недовго. Невдовзі температура піде на спад.