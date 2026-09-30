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Главная Новости дня В Украине ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

В Украине ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра

Ua ru
30 сентября 2026 23:30
В Украине ожидаются заморозки: прогноз погоды на 1 октября
Девушка выходит из метро. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине 1 октября ожидается прохладная погода с заморозками на поверхности почвы. В большинстве областей осадков не прогнозируется, однако на Приазовье и в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. В связи с опасными метеорологическими явлениями объявлен желтый уровень опасности.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Какая будет погода 1 октября

В большинстве областей погоду будет определять область высокого давления. В то же времяна Приазовье и в Крыму циклоническая активность над Черным морем вызовет местами кратковременные дожди.

На зображенні може бути: карта і текст
Прогноз погоды в Украине на 1 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ожидается переменная облачность. В западных областях ночью и утром местами будет туман.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7–12 м/с. На юго-востоке страны днем местами возможны порывы до 15–20 м/с.

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Где ожидаются заморозки

Ночью температура в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях составит +1 ...+6 °С тепла. На поверхности почвы возможны заморозки 0 ...+3 °С.

На остальной территории ночью будет +7 ...+12 °С тепла. Днём температура воздуха в Украине составит +14 ...+19 °С, а в Закарпатье прогреется до 22 °С.

В Украине ожидаются заморозки: прогноз погоды на завтра - фото 2
Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометцентр

Заморозки на поверхности почвы 0 ...+3 °С также прогнозируютсяночью 1–3 октября в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях. 2 октября к этому списку присоединятся Кировоградская, Днепропетровская, Харьковская и Луганская области, а 3 октября — южные области.

В связи с опасными метеорологическими явлениями объявлен I уровень опасности — желтый. Погодные условия могут нанести ущерб неубранным овощам.

Как писал Новини.LIVE со ссылкой на "Телеграф", в конце октября Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов нужно перевести на час назад. Рассвет наступит раньше, а темнеть станет позже.

Также Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog сообщал, что в течение текущей недели погода в Украине будет преимущественно без осадков. А вот тепло задержится недолго. Вскоре температура начнёт снижаться.

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Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

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