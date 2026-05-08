Буданов звернувся до українців у День пам'яті та перемоги над нацизмом

Буданов звернувся до українців у День пам'яті та перемоги над нацизмом

Дата публікації: 8 травня 2026 09:54
Буданов звернувся до українців у День пам'яті та перемоги над нацизмом
Очільник ОПУ Кирило Буданов. Фото: ОПУ

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов звернувся до українців з нагоди Дня пам'яті та перемоги над нацизмом. Керівник відомства наголосив на неминучій поразці будь-якого зла та провів чітку паралель між історичним подвигом героїв минулого і сучасною боротьбою наших захисників.

Відповідну заяву Кирило Буданов опублікував у соцмережі Facebook, передає Новини.LIVE.

Кирило Буданов вшанував пам'ять полеглих воїнів 

Щорічно 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом. З цієї нагоди керівник Офісу Президента Кирило Буданов виступив із публічним зверненням до громадян. Посадовець нагадав про історичну закономірність, згідно з якою агресори завжди приречені на провал, незалежно від епохи.

"8 травня — це день, коли ми визнаємо: зло завжди програє, як би воно себе не називало", — підкреслив очільник відомства у своїй офіційній заяві.

Кирило Буданов заява 8 травня
Повідомлення від Кирила Буданова. Фото: ОПУ

Керівник Офісу Президента закликав не забувати надважливий внесок попередніх поколінь у знищення нацистського режиму. Водночас він відзначив титанічні зусилля сучасних захисників України, які просто зараз зі зброєю в руках протистоять черговому прояву світового зла і виборюють свободу держави.

"Ми пам'ятаємо подвиг тих, хто розгромив нацизм у минулому столітті, і вдячні тим, хто бореться зі злом сьогодні. Вічна пам'ять полеглим. Слава українським воїнам усіх поколінь!" — резюмував Кирило Буданов наприкінці свого звернення.

Новини.LIVE зазначають, що сьогодні, у п'ятницю 8 травня, в Україні вшановують День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Це державне свято Верховна Рада запровадила 29 травня 2023 року замість відзначення 9 травня — Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, який збігався з радянським Днем перемоги. У 2016–2023 роках 8 травня в Україні офіційно відзначали День пам'яті та примирення, присвячений річниці капітуляції нацистської Німеччини у Друга світова війна.

Також з нагоди цього свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Він зауважив, що український народ зазнав найбільших втрат під час битв на Другій світовій війні.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Автор:
Анастасія Постоєнко
