Буданов обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом

Буданов обратился к украинцам в День памяти и победы над нацизмом

Дата публикации 8 мая 2026 09:54
Глава ОПУ Кирилл Буданов. Фото: ОПУ

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов обратился к украинцам по случаю Дня памяти и победы над нацизмом. Руководитель ведомства отметил неизбежное поражение любого зла и провел четкую параллель между историческим подвигом героев прошлого и современной борьбой наших защитников.

Соответствующее заявление Кирилл Буданов опубликовал в соцсети Facebook, передает Новини.LIVE.

Кирилл Буданов почтил память павших воинов

Ежегодно 8 мая Украина отмечает День памяти и победы над нацизмом. По этому случаю руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов выступил с публичным обращением к гражданам. Чиновник напомнил об исторической закономерности, согласно которой агрессоры всегда обречены на провал, независимо от эпохи.

"8 мая — это день, когда мы признаем: зло всегда проигрывает, как бы оно себя не называло", — подчеркнул глава ведомства в своем официальном заявлении.

Сообщение от Кирилла Буданова. Фото: ОПУ

Руководитель Офиса Президента призвал не забывать важнейший вклад предыдущих поколений в уничтожение нацистского режима. В то же время он отметил титанические усилия современных защитников Украины, которые прямо сейчас с оружием в руках противостоят очередному проявлению мирового зла и борются за свободу государства.

Читайте также:

"Мы помним подвиг тех, кто разгромил нацизм в прошлом веке, и благодарны тем, кто борется со злом сегодня. Вечная память павшим. Слава украинским воинам всех поколений! " — резюмировал Кирилл Буданов в конце своего обращения.

Новини.LIVE отмечают, что сегодня, в пятницу 8 мая, в Украине отмечают День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов. Этот государственный праздник Верховная Рада ввела 29 мая 2023 года вместо празднования 9 мая — Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, который совпадал с советским Днем победы. В 2016-2023 годах 8 мая в Украине официально отмечали День памяти и примирения, посвященный годовщине капитуляции нацистской Германии во Второй мировой войне.

Также по случаю этого праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Он отметил, что украинский народ понес наибольшие потери во время сражений на Второй мировой войне.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
