День пам'яті та перемоги над нацизмом: Зеленський закликав здолати РФ

Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Сьогодні День пам'яті та перемоги над нацизмом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що у цей день Європа відзначає завершення найстрашнішої війни ХХ століття. Він нагадав, що втрати українського народу одні з найбільших у Другій світові.

Заява Зеленського у День пам'яті та перемоги над нацизмом

У своєму зверненні глава держави нагадав, що 8 травня Європа вшановує завершення найстрашнішої війни ХХ століття та пам'ять мільйонів загиблих. Зеленський наголосив, що український народ зазнав одних із найбільших втрат у Другій світовій та зробив вагомий внесок у перемогу над нацизмом.

За словами президента, мільйони українців воювали у складі різних армій держав Антигітлерівської коаліції та брали участь у звільненні Європи від нацистського режиму.

Водночас Зеленський підкреслив, що сьогодні Україна знову змушена захищати свободу та життя людей від агресії Росії.

"На жаль, через 81 рік ми знову змушені зупиняти зло — теж тотальне, яке не приносить нічого, крім руїн та знущань. Оновлена версія нацизму, що має маркування: "сделано в России"", — сказав український лідер.

Він також подякував міжнародним партнерам за підтримку України у війні проти РФ та наголосив, що лише об'єднаний вільний світ здатен зупинити російську агресію.

Окремо президент вшанував пам'ять жертв Другої світової війни та висловив вдячність усім, хто боровся проти нацизму.

"Захист життя людей та свободи народів від Путіна — це достойне вшанування памʼяті тих, хто не дозволив Гітлеру підкорити Європу і світ", — зазначив Володимир Зеленський.

