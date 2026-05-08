День памяти и победы над нацизмом: Зеленский призвал одолеть РФ

Дата публикации 8 мая 2026 09:27
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Сегодня День памяти и победы над нацизмом. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в этот день Европа отмечает завершение самой страшной войны ХХ века. Он напомнил, что потери украинского народа одни из крупнейших во Второй мировой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Владимира Зеленского.

Заявление Зеленского в День памяти и победы над нацизмом

В своем обращении глава государства напомнил, что 8 мая Европа чтит завершение самой страшной войны ХХ века и память миллионов погибших. Зеленский отметил, что украинский народ понес одни из самых больших потерь во Второй мировой и сделал весомый вклад в победу над нацизмом.

По словам президента, миллионы украинцев воевали в составе различных армий государств Антигитлеровской коалициии участвовали в освобождении Европы от нацистского режима.

В то же время Зеленский подчеркнул, что сегодня Украина снова вынуждена защищать свободу и жизнь людей от агрессии России.

"К сожалению, через 81 год мы снова вынуждены останавливать зло — тоже тотальное, которое не приносит ничего, кроме руин и издевательств. Обновленная версия нацизма, имеющая маркировку: "сделано в России"", — сказал украинский лидер.

Он также поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в войне против РФ и подчеркнул, что только объединенный свободный мир способен остановить российскую агрессию.

Отдельно президент почтил память жертв Второй мировой войны и выразил благодарность всем, кто боролся против нацизма.

"Защита жизни людей и свободы народов от Путина — это достойное чествование памяти тех, кто не позволил Гитлеру покорить Европу и мир", — отметил Владимир Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 7 мая Зеленский заявил о новых дальнобойных ударах по военным объектам РФ. По его словам, украинские удары уже достигают целей на расстоянии почти 2 тысячи километров от границы.

Также президент Украины не рекомендует другим государствам быть на параде в Москве 9 мая. Он отметил, что россияне хотят от Украины разрешения провести парад, чтобы выйти на площадь безопасно на час раз в год, а потом снова продолжать войну и удары.

Владимир Зеленский война в Украине День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
