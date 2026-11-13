Глава Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

У п'ятницю, 13 листопада, глава Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на смерть Героя України В'ячеслава Брюховецького, який пішов із життя напередодні у віці 79 років. Він відзначив внесок громадського діяча у відродження Києво-Могилянської академії, розвиток української освіти та становлення незалежної держави.

Про це Буданов написав у Facebook, передає Новини.LIVE.

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В'ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Буданов вшанував пам'ять В'ячеслава Брюховецького

Глава ОП наголосив, що смерть Брюховецького стала значною втратою для українського суспільства.

"Є втрати, після яких особливо гостро відчуваєш, наскільки важливими для країни є люди, здатні бачити перспективу і братися за справи, що визначають майбутнє. Таким був В'ячеслав Брюховецький", — заявив Буданов.

Глава Офісу Президента нагадав, що Брюховецький відновив Києво-Могилянську академію, заклавши підґрунтя сучасного університету, який став осередком вільної думки, науки та підготовки нових поколінь інтелектуалів.

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Буданов назвав Брюховецького моральним авторитетом

За словами глави ОП, громадський діяч був одним зі співзасновників ініціативної групи "Першого грудня", до якої входили державні діячі та мислителі, що формували ціннісні засади незалежної України.

"В'ячеслав Брюховецький був справжнім моральним авторитетом для нації", — наголосив Буданов.

Посадовець додав, що внесок Брюховецького в освіту, культуру та суспільну думку назавжди залишиться частиною української історії.

Також Буданов висловив щирі співчуття родині та близьким померлого.

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що у віці 89 років помер колишній американський сенатор Джей Рокфеллер. Про його смерть у власному будинку у Вашингтоні повідомив губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі. Політик протягом 30 років представляв штат у Сенаті США та очолював комітет із розвідки.

Також Новини.LIVE писав, що 11 листопада раптово помер посол Росії у США Олександр Дарчієв. Дипломату було 66 років, а причину його смерті російське Міністерство закордонних справ не розкрило.