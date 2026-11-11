Російський посол у США Олександр Дарчієв. Фото: facebook.com/MIDRussia

У Росії повідомили про раптову смерть посла в США Олександра Дарчієва. Дипломат помер 11 листопада на 67-му році життя. Причину його смерті в МЗС РФ не розкрили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

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Помер російський посол в США Олександр Дарчієв

У МЗС РФ зазначили, що Олександр Дарчієв раптово помер 11 листопада. Там також висловили співчуття його рідним і близьким, назвавши дипломата досвідченим керівником, професіоналом та фахівцем з американського напряму.

Дарчієв обіймав посаду посла Росії у США з березня 2025 року. У МЗС РФ наголосили, що він працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики.

Смерть дипломата відбулася на тлі низки раптових смертей російських високопосадовців, представників силових структур і топменеджерів компаній, які фіксують із 2022 року.

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(січень 2026 року) — колишній заступник міністра праці РФ. За офіційною версією, він також вчинив самогубство. Владислав Баумгертнер (січень — лютий 2026 року) — колишній генеральний директор компанії "Уралкалій". Він зник на Кіпрі на початку січня, а його тіло знайшли приблизно через місяць за нез'ясованих обставин.

(січень — лютий 2026 року) — колишній генеральний директор компанії "Уралкалій". Він зник на Кіпрі на початку січня, а його тіло знайшли приблизно через місяць за нез'ясованих обставин. Сергій Тропін (лютий 2026 року) — колишній заступник міністра юстиції РФ. Його знайшли мертвим у ванній кімнаті власної квартири в центрі Москви. Попередньою причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність.

(лютий 2026 року) — колишній заступник міністра юстиції РФ. Його знайшли мертвим у ванній кімнаті власної квартири в центрі Москви. Попередньою причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність. Умар Джабраїлов (березень 2026 року) — бізнесмен і колишній сенатор від Чечні. Офіційною версією його смерті стало самогубство.

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Олександр Дарчієв: що відомо про російського посла

Олександр Дарчієв народився 14 травня 1960 року в Будапешті, Угорщина. У 1983 році закінчив історичний факультет Московського державного університету імені Михайла Ломоносова, має науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 1992 році розпочав дипломатичну кар'єру в МЗС Росії, де спеціалізувався на відносинах із країнами Північної Америки. У різні роки працював у російському посольстві у США, очолював профільний департамент зовнішньополітичного відомства та був послом Росії в Канаді з 2014-го до 2021 року.

6 березня 2025 року Дарчієва призначили послом Росії у США. До цього він очолював російську делегацію на переговорах із представниками американської сторони в Стамбулі.

Скриншот заяви МЗС РФ/Facebook

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