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Головна Новини дня Помер посол Росії в США Олександр Дарчієв

Помер посол Росії в США Олександр Дарчієв

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11 листопада 2026 19:04
Смерть посла РФ у США Олександра Дарчієва: що відомо про причину facebook.com/MIDRussia
Російський посол у США Олександр Дарчієв. Фото: facebook.com/MIDRussia

У Росії повідомили про раптову смерть посла в США Олександра Дарчієва. Дипломат помер 11 листопада на 67-му році життя. Причину його смерті в МЗС РФ не розкрили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Міністерство закордонних справ Росії.

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Помер російський посол в США Олександр Дарчієв

У МЗС РФ зазначили, що Олександр Дарчієв раптово помер 11 листопада. Там також висловили співчуття його рідним і близьким, назвавши дипломата досвідченим керівником, професіоналом та фахівцем з американського напряму.

Дарчієв обіймав посаду посла Росії у США з березня 2025 року. У МЗС РФ наголосили, що він працював на одному з найвідповідальніших напрямів російської зовнішньої політики.

Смерть дипломата відбулася на тлі низки раптових смертей російських високопосадовців, представників силових структур і топменеджерів компаній, які фіксують із 2022 року.

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Зокрема, лише протягом 2026 року померли ще кілька відомих російських посадовців і бізнесменів. Серед них:

  • Олексій Панов (січень 2026 року) — третій секретар посольства РФ на Кіпрі та ймовірний співробітник ГРУ. Офіційною причиною його смерті назвали самогубство.
  • Олексій Скляр (січень 2026 року) — колишній заступник міністра праці РФ. За офіційною версією, він також вчинив самогубство.
  • Владислав Баумгертнер (січень — лютий 2026 року) — колишній генеральний директор компанії "Уралкалій". Він зник на Кіпрі на початку січня, а його тіло знайшли приблизно через місяць за нез'ясованих обставин.
  • Сергій Тропін (лютий 2026 року) — колишній заступник міністра юстиції РФ. Його знайшли мертвим у ванній кімнаті власної квартири в центрі Москви. Попередньою причиною смерті назвали гостру серцеву недостатність.
  • Умар Джабраїлов (березень 2026 року) — бізнесмен і колишній сенатор від Чечні. Офіційною версією його смерті стало самогубство.
  • Олександр Отрощенко (березень 2026 року) — генерал-лейтенант РФ. Він загинув під час авіакатастрофи літака Ан-26 над окупованим Кримом.

Олександр Дарчієв: що відомо про російського посла

Олександр Дарчієв народився 14 травня 1960 року в Будапешті, Угорщина. У 1983 році закінчив історичний факультет Московського державного університету імені Михайла Ломоносова, має науковий ступінь кандидата історичних наук.

У 1992 році розпочав дипломатичну кар'єру в МЗС Росії, де спеціалізувався на відносинах із країнами Північної Америки. У різні роки працював у російському посольстві у США, очолював профільний департамент зовнішньополітичного відомства та був послом Росії в Канаді з 2014-го до 2021 року.

6 березня 2025 року Дарчієва призначили послом Росії у США. До цього він очолював російську делегацію на переговорах із представниками американської сторони в Стамбулі.

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Скриншот заяви МЗС РФ/Facebook

Новини.LIVE інформували, що наприкінці жовтня 2026 року російський репер Міша Маваші, який підтримував війну проти України та допомагав російським військовим, помер у віці 41 року. Його знайшли з кульовим пораненням голови, однак обставини загибелі та її причини офіційно не підтверджені. У 2025 році український суд заочно засудив артиста до восьми років позбавлення волі за фінансування збройної агресії проти України.

Новини.LIVE писали, що у вересні 2026 року на війні проти України загинув колишній мер Бєлгорода та ексвіцегубернатор Бєлгородської області Костянтин Полежаєв. Він підписав контракт із Міноборони РФ після того, як у серпні 2024 року його засудили до п'яти років колонії за хабарництво. За даними російських ЗМІ, Полежаєв дістав смертельні поранення внаслідок удару безпілотника.

США смерть МЗС посол росіяни Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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