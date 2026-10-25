Російський репер Міша Маваші. Фото: росЗМІ

У Росії помер репер Міша Маваші, який підтримував війну проти України. Артисту був 41 рік. За попередніми даними, він міг загинути від кульового поранення голови через необережне поводження зі зброєю або вчинити самогубство, однак офіційного підтвердження цих версій немає.

Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про смерть Міші Маваші

Репер Михайло Ніц, відомий під сценічним ім’ям Міша Маваші, помер у ніч із 24 на 25 жовтня. У повідомленні про його смерть ішлося про нещасний випадок, однак подробиць не навели.

"Михайло Федорович Маваші сьогодні вночі з 24 на 25 помер через нещасний випадок. Подробиць поки ніяких не повідомлятимемо. Розбираємося в ситуації. Усі в шоці", — зазначається в публікаціях росЗМІ.

Згодом російські медіа поширили дві можливі версії загибелі артиста. За однією з них, він міг отримати смертельне кульове поранення голови через необережне поводження зі зброєю, за іншою — скоїти самогубство.

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У повідомленнях російських ЗМІ стверджувалося, що інцидент стався вдома в артиста. Його дружина нібито перебувала в сусідній кімнаті та почула постріл. За однією з версій, Маваші міг застрелитися під час розбирання зброї. Виконавця доправили до лікарні швидкої допомоги, однак врятувати його не вдалося.

"Михайло Маваші міг померти від кульового поранення голови через необережне поводження зі зброєю чи скоїв самогубство. Все сталося в артиста вдома, в сусідній кімнаті була дружина, яка почула постріл – за однією з версій, Маваші міг скоїти самогубство, коли розбирав свою зброю. Виконавця привезли до лікарні швидкої допомоги, але не змогли врятувати", — пишуть росЗМІ.

Водночас представник артиста закликав не поширювати припущення про причини смерті, назвавши їх чутками. Слідчі органи у Воронезькій області повідомили про перевірку обставин події та призначення необхідних експертиз.

Чим відомий Міша Маваші

Міша Маваші здобув популярність завдяки пісням про вуличне життя. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він відкрито підтримав російську агресію, позитивно висловлювався про російське військове керівництво та російського диктатора Путіна.

У 2022 році артист заснував російський націоналістичний рух "Северный человек". Він також організовував збори коштів для російських військових, відвідував тимчасово окуповані території України та зону бойових дій. У своїх соціальних мережах Маваші поширював російські пропагандистські наративи й закликав до знищення українського народу.

У квітні 2022 року репер заявляв про свою причетність до скасування концертів гурту "Машина времени", лідер якого Андрій Макаревич засудив російське вторгнення. За повідомленням Medialeaks, Маваші стверджував, що домігся цього завдяки власним контактам.

У 2024 році артист випустив пісню "Русский стяг", у якій були ксенофобські висловлювання та російський етнонаціоналістичний зміст.

У 2025 році український суд заочно засудив Маваші до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна за фінансування збройної агресії проти України.

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