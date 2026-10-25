Российский рэпер Миша Маваши. Фото: российские СМИ

В России скончался рэпер Миша Маваши, поддерживавший войну против Украины. Артисту был 41 год. По предварительным данным, он мог погибнуть от огнестрельного ранения в голову в результате неосторожного обращения с оружием или покончить жизнь самоубийством, однако официального подтверждения этих версий нет.

Об этом сообщают российские СМИ, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Что известно о смерти Миши Маваши

Рэпер Михаил Ниц, известный под сценическим именем Миша Маваши, скончался в ночь с 24 на 25 октября. В сообщении о его смерти говорилось о несчастном случае, однако подробности не привели.

"Михаил Федорович Маваши сегодня ночью с 24 на 25 скончался в результате несчастного случая. Подробностей пока никаких сообщать не будем. Разбираемся в ситуации. Все в шоке", — отмечается в публикациях российских СМИ.

Впоследствии российские СМИ распространили две возможные версии гибели артиста. Согласно одной из них, он мог получить смертельное огнестрельное ранение в голову в результате неосторожного обращения с оружием, согласно другой — покончить жизнь самоубийством.

Читайте также:

В сообщениях российских СМИ утверждалось, что инцидент произошел дома у артиста. Его жена якобы находилась в соседней комнате и услышала выстрел. По одной из версий, Маваши мог застрелиться во время разборки оружия. Исполнителя доставили в больницу скорой помощи, однако спасти его не удалось.

"Михаил Маваши мог умереть от пулевого ранения в голову в результате неосторожного обращения с оружием или совершил самоубийство. Все произошло у артиста дома, в соседней комнате находилась жена, которая услышала выстрел — по одной из версий, Маваши мог покончить с собой, когда разбирал свое оружие. Исполнителя доставили в больницу скорой помощи, но спасти его не удалось", — пишут российские СМИ.

В то же время представитель артиста призвал не распространять предположения о причинах смерти, назвав их слухами. Следственные органы в Воронежской области сообщили о проверке обстоятельств происшествия и назначении необходимых экспертиз.

Чем известен Миша Маваши

Миша Маваши приобрел популярность благодаря песням об уличной жизни. После начала полномасштабного вторжения России в Украину он открыто поддержал российскую агрессию, положительно отзывался о российском военном руководстве и российском диктаторе Путине.

В 2022 году артист основал российское националистическое движение "Северный человек". Он также организовывал сбор средств для российских военных, посещал временно оккупированные территории Украины и зону боевых действий. В своих социальных сетях Маваши распространял российские пропагандистские нарративы и призывал к уничтожению украинского народа.

В апреле 2022 года рэпер заявлял о своей причастности к отмене концертов группы "Машина времени", лидер которой Андрей Макаревич осудил российское вторжение. По сообщению Medialeaks, Маваши утверждал, что добился этого благодаря собственным контактам.

В 2024 году артист выпустил песню "Русский стяг", в которой содержались ксенофобские высказывания и российский этнонационалистический контент.

В 2025 году украинский суд заочно приговорил Маваши к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества за финансирование вооруженной агрессии против Украины.

Новини.LIVE сообщали, что 3 октября 2026 года в России на 87-м году жизни скончался советский психотерапевт Анатолий Кашпировский, который приобрел популярность благодаря телевизионным сеансам целительства в конце 1980-х годов. По данным российских СМИ, он долгое время боролся с онкологическим заболеванием, а незадолго до смерти его госпитализировали из-за резкого ухудшения состояния здоровья. Его телесеансы собирали миллионы зрителей, однако заявления о лечебном эффекте методов Кашпировского подвергались критике из-за отсутствия надлежащих научных доказательств.

Новини.LIVE писали, что в сентябре 20206 года бывший мэр российского Белгорода Константин Полежаев погиб в войне против Украины в возрасте 53 лет. По данным российских СМИ, он получил тяжелые ранения в результате удара беспилотника после подписания контракта с Минобороны РФ. В августе 2024 года Полежаева приговорили к пяти годам колонии строгого режима за взяточничество, однако впоследствии освободили из-под стражи для прохождения военной службы.