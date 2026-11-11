Посол России в США Александр Дарчиев. Фото: facebook.com/MIDRussia

В России сообщили о внезапной смерти посла в США Александра Дарчиева. Дипломат скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Причину его смерти в МИД РФ не раскрыли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

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Скончался российский посол в США Александр Дарчиев

В МИД РФ отметили, что Александр Дарчиев внезапно скончался 11 ноября. Там также выразили соболезнования его родным и близким, назвав дипломата опытным руководителем, профессионалом и специалистом по американскому направлению.

Дарчиев занимал должность посла России в США с марта 2025 года. В МИД РФ подчеркнули, что он работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

Смерть дипломата произошла на фоне ряда внезапных смертей российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых структур и топ-менеджеров компаний, которые фиксируются с 2022 года.

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В частности, только в течение 2026 года скончались ещё несколько известных российских чиновников и бизнесменов. Среди них:

Алексей Панов (январь 2026 года) — третий секретарь посольства РФ на Кипре и, вероятно, сотрудник ГРУ. Официальной причиной его смерти назвали самоубийство.

(январь 2026 года) — третий секретарь посольства РФ на Кипре и, вероятно, сотрудник ГРУ. Официальной причиной его смерти назвали самоубийство. Алексей Скляр (январь 2026 года) — бывший заместитель министра труда РФ. По официальной версии, он также покончил жизнь самоубийством.

(январь 2026 года) — бывший заместитель министра труда РФ. По официальной версии, он также покончил жизнь самоубийством. Владислав Баумгертнер (январь — февраль 2026 года) — бывший генеральный директор компании "Уралкалий". Он исчез на Кипре в начале января, а его тело нашли примерно через месяц при невыясненных обстоятельствах.

(январь — февраль 2026 года) — бывший генеральный директор компании "Уралкалий". Он исчез на Кипре в начале января, а его тело нашли примерно через месяц при невыясненных обстоятельствах. Сергей Тропин (февраль 2026 года) — бывший заместитель министра юстиции РФ. Его нашли мёртвым в ванной комнате собственной квартиры в центре Москвы. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.

(февраль 2026 года) — бывший заместитель министра юстиции РФ. Его нашли мёртвым в ванной комнате собственной квартиры в центре Москвы. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность. Умар Джабраилов (март 2026 года) — бизнесмен и бывший сенатор от Чечни. Официальной версией его смерти стало самоубийство.

(март 2026 года) — бизнесмен и бывший сенатор от Чечни. Официальной версией его смерти стало самоубийство. Александр Отрощенко (март 2026 года) — генерал-лейтенант РФ. Он погиб в авиакатастрофе самолета Ан-26 над оккупированным Крымом.

Александр Дарчиев: что известно о российском после

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште, Венгрия. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, имеет ученую степень кандидата исторических наук.

В 1992 году начал дипломатическую карьеру в МИД России, где специализировался на отношениях со странами Северной Америки. В разные годы работал в российском посольстве в США, возглавлял профильный департамент внешнеполитического ведомства и был послом России в Канаде с 2014 по 2021 год.

6 марта 2025 года Дарчиев был назначен послом России в США. До этого он возглавлял российскую делегацию на переговорах с представителями американской стороны в Стамбуле.

Скриншот заявления МИД РФ/Facebook

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