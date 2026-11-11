Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Скончался посол России в США Александр Дарчиев

Скончался посол России в США Александр Дарчиев

Ua ru
11 ноября 2026 19:04
Смерть посла РФ в США Александра Дарчиева: что известно о причине facebook.com/MIDRussia
Посол России в США Александр Дарчиев. Фото: facebook.com/MIDRussia

В России сообщили о внезапной смерти посла в США Александра Дарчиева. Дипломат скончался 11 ноября на 67-м году жизни. Причину его смерти в МИД РФ не раскрыли.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Реклама

Скончался российский посол в США Александр Дарчиев

В МИД РФ отметили, что Александр Дарчиев внезапно скончался 11 ноября. Там также выразили соболезнования его родным и близким, назвав дипломата опытным руководителем, профессионалом и специалистом по американскому направлению.

Дарчиев занимал должность посла России в США с марта 2025 года. В МИД РФ подчеркнули, что он работал на одном из самых ответственных направлений российской внешней политики.

Смерть дипломата произошла на фоне ряда внезапных смертей российских высокопоставленных чиновников, представителей силовых структур и топ-менеджеров компаний, которые фиксируются с 2022 года.

Читайте также:

В частности, только в течение 2026 года скончались ещё несколько известных российских чиновников и бизнесменов. Среди них:

  • Алексей Панов (январь 2026 года) — третий секретарь посольства РФ на Кипре и, вероятно, сотрудник ГРУ. Официальной причиной его смерти назвали самоубийство.
  • Алексей Скляр (январь 2026 года) — бывший заместитель министра труда РФ. По официальной версии, он также покончил жизнь самоубийством.
  • Владислав Баумгертнер (январь — февраль 2026 года) — бывший генеральный директор компании "Уралкалий". Он исчез на Кипре в начале января, а его тело нашли примерно через месяц при невыясненных обстоятельствах.
  • Сергей Тропин (февраль 2026 года) — бывший заместитель министра юстиции РФ. Его нашли мёртвым в ванной комнате собственной квартиры в центре Москвы. Предварительной причиной смерти назвали острую сердечную недостаточность.
  • Умар Джабраилов (март 2026 года) — бизнесмен и бывший сенатор от Чечни. Официальной версией его смерти стало самоубийство.
  • Александр Отрощенко (март 2026 года) — генерал-лейтенант РФ. Он погиб в авиакатастрофе самолета Ан-26 над оккупированным Крымом.

Александр Дарчиев: что известно о российском после

Александр Дарчиев родился 14 мая 1960 года в Будапеште, Венгрия. В 1983 году окончил исторический факультет Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова, имеет ученую степень кандидата исторических наук.

В 1992 году начал дипломатическую карьеру в МИД России, где специализировался на отношениях со странами Северной Америки. В разные годы работал в российском посольстве в США, возглавлял профильный департамент внешнеполитического ведомства и был послом России в Канаде с 2014 по 2021 год.

6 марта 2025 года Дарчиев был назначен послом России в США. До этого он возглавлял российскую делегацию на переговорах с представителями американской стороны в Стамбуле.

null
Скриншот заявления МИД РФ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в конце октября 2026 года российский рэпер Миша Маваши, который поддерживал войну против Украины и помогал российским военным, скончался в возрасте 41 года. Его нашли с огнестрельным ранением головы, однако обстоятельства гибели и её причины официально не подтверждены. В 2025 году украинский суд заочно приговорил артиста к восьми годам лишения свободы за финансирование вооружённой агрессии против Украины.

Новини.LIVE писали, что в сентябре 2026 года на войне против Украины погиб бывший мэр Белгорода и экс-вице-губернатор Белгородской области Константин Полежаев. Он подписал контракт с Минобороны РФ после того, как в августе 2024 года его приговорили к пяти годам колонии за взяточничество. По данным российских СМИ, Полежаев получил смертельные ранения в результате удара беспилотника.

США смерть МИД посол россияне Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации