Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

В пятницу, 13 ноября, глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов отреагировал на смерть Героя Украины Вячеслава Брюховецкого, который ушел из жизни накануне в возрасте 79 лет. Он отметил вклад общественного деятеля в возрождение Киево-Могилянской академии, развитие украинского образования и становление независимого государства.

Об этом Буданов написал в Facebook, передает Новини.LIVE.

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Вячеслав Брюховецкий. Фото: Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Буданов почтил память Вячеслава Брюховецкого

Глава ОП подчеркнул, что смерть Брюховецкого стала значительной потерей для украинского общества.

"Есть потери, после которых особенно остро ощущаешь, насколько важны для страны люди, способные видеть перспективу и браться за дела, определяющие будущее. Таким был Вячеслав Брюховецкий", — заявил Буданов.

Глава Офиса Президента напомнил, что Брюховецкий возродил Киево-Могилянскую академию, заложив основу современного университета, который стал центром свободной мысли, науки и подготовки новых поколений интеллектуалов.

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По словам главы ОП, общественный деятель был одним из соучредителей инициативной группы "Первого декабря", в которую входили государственные деятели и мыслители, формировавшие ценностные основы независимой Украины.

"Вячеслав Брюховецкий был настоящим моральным авторитетом для нации", — подчеркнул Буданов.

Чиновник добавил, что вклад Брюховецкого в образование, культуру и общественную мысль навсегда останется частью украинской истории.

Также Буданов выразил искренние соболезнования семье и близким умершего.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что в возрасте 89 лет умер бывший американский сенатор Джей Рокфеллер. О его смерти в собственном доме в Вашингтоне сообщил губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси. Политик в течение 30 лет представлял штат в Сенате США и возглавлял комитет по разведке.

Также Новини.LIVE писал, что 11 ноября внезапно умер посол России в США Александр Дарчиев. Дипломату было 66 лет, а причину его смерти российское Министерство иностранных дел не раскрыло.