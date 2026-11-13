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Головна Новини дня Пішов із життя Герой України В'ячеслав Брюховецький

Пішов із життя Герой України В'ячеслав Брюховецький

Ua ru
13 листопада 2026 14:01
Помер Герой України та один із засновників Народного Руху Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Літературознавець, педагог і громадський діяч В'ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У четвер, 12 листопада, у віці 79 років помер Герой України В'ячеслав Брюховецький — літературознавець, педагог, громадський діяч та один із засновників Народного Руху України. Він відіграв ключову роль у відродженні Києво-Могилянської академії, ставши її першим ректором, а згодом і першим президентом навчального закладу.

Про смерть Брюховецького повідомили в Києво-Могилянській академії, передає Новини.LIVE.

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Вячеслав Брюховецкий
В'ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер В'ячеслав Брюховецький — що про нього відомо

У 1991 році Брюховецький очолив процес відродження Києво-Могилянської академії на її історичній території. Після відновлення закладу він обійняв посаду першого ректора, а згодом став його першим президентом.

Окрім освітньої діяльності, Брюховецький брав активну участь у громадському житті й був одним із засновників Народного Руху України. Організація відіграла важливу роль у суспільно-політичних процесах наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.

У 2007 році президент України Віктор Ющенко присвоїв Брюховецькому звання Героя України. Визнання сталося за його внесок у розвиток української освіти.

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Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що раніше стало відомо про смерть 66-річної киянки, пораненої під час російської атаки 10 жовтня. Жінка перебувала в лікарні, однак медикам не вдалося її врятувати.

Також Новини.LIVE писав, що в Києві померла 56-річна вчителька фізкультури Олена Пироженко, евакуйована з окупованих Олешків. Наприкінці жовтня жінку доправили до столиці реанімобілем.

смерть Герой України Києво-Могилянська академія померлі В'ячеслав Брюховецький
Леонід Ужва - Редактор новин
Автор:
Леонід Ужва

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