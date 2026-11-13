Літературознавець, педагог і громадський діяч В'ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

У четвер, 12 листопада, у віці 79 років помер Герой України В'ячеслав Брюховецький — літературознавець, педагог, громадський діяч та один із засновників Народного Руху України. Він відіграв ключову роль у відродженні Києво-Могилянської академії, ставши її першим ректором, а згодом і першим президентом навчального закладу.

Про смерть Брюховецького повідомили в Києво-Могилянській академії, передає Новини.LIVE.

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В'ячеслав Брюховецький. Фото: Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Помер В'ячеслав Брюховецький — що про нього відомо

У 1991 році Брюховецький очолив процес відродження Києво-Могилянської академії на її історичній території. Після відновлення закладу він обійняв посаду першого ректора, а згодом став його першим президентом.

Окрім освітньої діяльності, Брюховецький брав активну участь у громадському житті й був одним із засновників Народного Руху України. Організація відіграла важливу роль у суспільно-політичних процесах наприкінці 1980-х і на початку 1990-х років.

У 2007 році президент України Віктор Ющенко присвоїв Брюховецькому звання Героя України. Визнання сталося за його внесок у розвиток української освіти.

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