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Ушел из жизни Герой Украины Вячеслав Брюховецкий

Ua ru
13 ноября 2026 14:01
Скончался Герой Украины и один из основателей Народного руху Национальный университет «Киево-Могилянская академия»
Литературовед, педагог и общественный деятель Вячеслав Брюховецкий. Фото: Национальный университет «Киево-Могилянская академия»

В четверг, 12 ноября, в возрасте 79 лет умер Герой Украины Вячеслав Брюховецкий — литературовед, педагог, общественный деятель и один из основателей Народного Руха Украины. Он сыграл ключевую роль в возрождении Киево-Могилянской академии, став ее первым ректором, а впоследствии и первым президентом учебного заведения.

О смерти Брюховецкого сообщили в Киево-Могилянской академии, передает Новини.LIVE.

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Вячеслав Брюховецкий
Вячеслав Брюховецкий. Фото: Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Умер Вячеслав Брюховецкий — что о нем известно

В 1991 году Брюховецкий возглавил процесс возрождения Киево-Могилянской академии на ее исторической территории. После восстановления учебного заведения он занял должность первого ректора, а впоследствии стал его первым президентом.

Помимо образовательной деятельности, Брюховецкий принимал активное участие в общественной жизни и был одним из основателей Народного Руха Украины. Организация сыграла важную роль в общественно-политических процессах в конце 1980-х и начале 1990-х годов.

В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Брюховецкому звание Героя Украины. Признание стало результатом его вклада в развитие украинского образования.

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Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о смерти 66-летней киевлянки, раненой во время российской атаки 10 октября. Женщина находилась в больнице, однако медикам не удалось ее спасти.

Также Новини.LIVE писал, что в Киеве умерла 56-летняя учительница физкультуры Елена Пироженко, эвакуированная из оккупированных Олешек. В конце октября женщину доставили в столицу реанимобилем.

смерть Герой Украины Киево-Могилянская академия умершие Вячеслав Брюховецкий
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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