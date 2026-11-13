Ушел из жизни Герой Украины Вячеслав Брюховецкий
В четверг, 12 ноября, в возрасте 79 лет умер Герой Украины Вячеслав Брюховецкий — литературовед, педагог, общественный деятель и один из основателей Народного Руха Украины. Он сыграл ключевую роль в возрождении Киево-Могилянской академии, став ее первым ректором, а впоследствии и первым президентом учебного заведения.
О смерти Брюховецкого сообщили в Киево-Могилянской академии, передает Новини.LIVE.
Умер Вячеслав Брюховецкий — что о нем известно
В 1991 году Брюховецкий возглавил процесс возрождения Киево-Могилянской академии на ее исторической территории. После восстановления учебного заведения он занял должность первого ректора, а впоследствии стал его первым президентом.
Помимо образовательной деятельности, Брюховецкий принимал активное участие в общественной жизни и был одним из основателей Народного Руха Украины. Организация сыграла важную роль в общественно-политических процессах в конце 1980-х и начале 1990-х годов.
В 2007 году президент Украины Виктор Ющенко присвоил Брюховецкому звание Героя Украины. Признание стало результатом его вклада в развитие украинского образования.
Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что стало известно о смерти 66-летней киевлянки, раненой во время российской атаки 10 октября. Женщина находилась в больнице, однако медикам не удалось ее спасти.
Также Новини.LIVE писал, что в Киеве умерла 56-летняя учительница физкультуры Елена Пироженко, эвакуированная из оккупированных Олешек. В конце октября женщину доставили в столицу реанимобилем.