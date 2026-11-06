Колишній сенатор Сполучених Штатів від Демократичної партії Джон Рокфеллер IV. Фото: Getty Images

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі повідомив, що 6 листопада, в п'ятницю, у віці 89 років пішов із життя колишній сенатор Сполучених Штатів від Демократичної партії Джон Рокфеллер IV. Він відомий як Джей Рокфеллер.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на West Virginia Government.

Реклама

Що відомо про смерть Джея Рокфеллера

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі, опублікував заяву, що Джей Рокфеллер помер у своєму будинку у Вашингтоні. Він був правнуком Джона Рокфеллера, який є засновником нафтової компанії Standard Oil та одним з найбагатших підприємців в історії США.

Чим запам'ятався Джей Рокфеллер

Його політична кар'єра була тісно пов'язана із Західною Вірджинією, спочатку Джей двічі обирався губернатором штату, а згодом протягом 30 років представляв інтереси в Сенаті США від Демократичної партії.

Також Джей Рокфеллер очолював сенатський комітет із розвідки. Серед його досягнень — участь у запуску федеральної програми медичного страхування для дітей із сімей із невисокими доходами.

Читайте також:

Ми писали, що актор Патрік Стюарт пішов із життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 86 років. Він зіграв у фільмах франшизи "Люди Ікс" та серіалі "Зоряний шлях".

Новини.LIVE інформували, що письменник з Японії Рю Муракамі помер у віці 74 років. Він здобув популярність завдяки своїй творчості про інтимні стосунки, насильство та молодіжну культуру. Його високо оцінювали критики, а твори Муракамі були перекладені багатьма мовами світу.