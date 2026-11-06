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Пішов із життя колишній сенатор США Джей Рокфеллер

Ua ru
6 листопада 2026 18:49
Помер колишній сенатор США Джей Рокфеллер Getty Images
Колишній сенатор Сполучених Штатів від Демократичної партії Джон Рокфеллер IV. Фото: Getty Images

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі повідомив, що 6 листопада, в п'ятницю, у віці 89 років пішов із життя колишній сенатор Сполучених Штатів від Демократичної партії Джон Рокфеллер IV. Він відомий як Джей Рокфеллер.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на West Virginia Government.

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Що відомо про смерть Джея Рокфеллера

Губернатор Західної Вірджинії Патрік Моррісі, опублікував заяву, що Джей Рокфеллер помер у своєму будинку у Вашингтоні. Він був правнуком Джона Рокфеллера, який є засновником нафтової компанії Standard Oil та одним з найбагатших підприємців в історії США.

Чим запам'ятався Джей Рокфеллер

Його політична кар'єра була тісно пов'язана із Західною Вірджинією, спочатку Джей двічі обирався губернатором штату, а згодом протягом 30 років представляв інтереси в Сенаті США від Демократичної партії.

Також Джей Рокфеллер очолював сенатський комітет із розвідки. Серед його досягнень — участь у запуску федеральної програми медичного страхування для дітей із сімей із невисокими доходами.

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Ми писали, що актор Патрік Стюарт пішов із життя у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 86 років. Він зіграв у фільмах франшизи "Люди Ікс" та серіалі "Зоряний шлях".

Новини.LIVE інформували, що письменник з Японії Рю Муракамі помер у віці 74 років. Він здобув популярність завдяки своїй творчості про  інтимні стосунки, насильство та молодіжну культуру. Його високо оцінювали критики, а твори Муракамі були перекладені багатьма мовами світу.

США смерть політики Демократична партія штати
Уляна Штін - Редактор стрічки новин
Автор:
Уляна Штін

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