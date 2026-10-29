Актор Патрік Стюарт. Фото: facebook.com/patrickstewart

Британський актор Патрік Стюарт помер у середу, 28 жовтня, у своєму будинку в Лос-Анджелесі. Йому було 86 років. За словами його багаторічної представниці Келлі Буш Новак, актор помер після перебігу хвороби Альцгеймера та деменції з тільцями Леві.

Про це повідомляє The Hollywood Reporter, передає Новини.LIVE.

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Кар'єра Патріка Стюарта в театрі та кіно

Стюарт присвятив багато років театру. У 26 років він став учасником Королівської шекспірівської трупи, а також виступав на сцені Національного театру Великої Британії. До кінця 1980-х років актор уже мав значний досвід у класичному театрі, але залишався маловідомим у США.

У 1987 році Стюарт отримав роль капітана Жан-Люка Пікарда в серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління". Творець франшизи Джин Родденберрі спочатку сумнівався, чи підійде британський актор на цю роль. Однак Стюарт зрештою переконав його своїм виконанням.

Серіал тривав сім сезонів і отримав чотири повнометражні продовження за участю актора. Згодом Стюарт зіграв професора Чарльза Ксав'єра у фільмі "Люди Ікс" 2000 року. Він повертався до цього персонажа в наступних частинах франшизи, зокрема у фільмах "Люди Ікс: Дні минулого майбутнього" та "Лоґан".

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Серед інших помітних робіт Патріка Стюарта — фентезі "Екскалібур" (1981) і "Дюна" (1984), комедія "Робін Гуд: Чоловіки в трико" (1993) та трилер "Зелена кімната" (2015). Він також зіграв Бослі у фільмі "Ангели Чарлі" (2019) і з'явився в ролі професора Ксав'єра у стрічці "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" (2022). Крім того, актор озвучував персонажів анімаційних фільмів, зокрема "Принц Єгипту" (1998).

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