Леонід Марченко. Фото: Національна спілка кінематографістів України/Facebook

У віці 88 років помер заслужений артист України Леонід Марченко. Він був актором театру та кіно. Зокрема, більш ніж 60 років пропрацював у київському ТУГу на Липках — зіграв там майже пів сотні ролей.

Про це з посиланням на Театр юного глядача передає Новини.LIVE.

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Що відомо про Леоніда Марченка

Леонід Марченко грав у виставах "Недоук", "Казка про царя Гороха", "Пеппі Довгапанчоха", "Вишневий сад" тощо. Також він знімався у фільмах "У бій ідуть лише старі", "Морська чайка", "Лісова пісня" та інших.

Причину смерті артиста не розголошують. Прощання з Леонідом Марченком відбудеться 2 вересня о 12:00 у ТЮГу на Липках (вулиця Липська, 15/17).

Раніше Новини.LIVE з посиланням на BBC повідомляв, що 28 серпня в Осло помер король Норвегії Гаральд V. Монарху було 89 років. Він пішов із життя в лікарні, де перебував через рідкісне захворювання крові.

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Також Новини.LIVE з посиланням на New York Post писав, що ввечері 25 серпня у своєму будинку в Лос-Анджелесі помер 80-річний британський актор Тім Каррі, який грав у фільмах "Воно" і "Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку". Каррі понад десять років хворів. Зокрема, у 2012 році він переніс інсульт.