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Ушел из жизни заслуженный артист Украины Леонид Марченко

Ua ru
2 сентября 2026 02:34
Скончался заслуженный артист Украины Леонид Марченко
Леонид Марченко. Фото: Национальный союз кинематографистов Украины/Facebook

В возрасте 88 лет скончался заслуженный артист Украины Леонид Марченко. Он был актером театра и кино. В частности, более 60 лет проработал в киевском ТЮЗе на Липках — сыграл там почти полсотни ролей.

Об этом со ссылкой на Театр юного зрителя сообщает Новини.LIVE.

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Что известно о Леониде Марченко

Леонид Марченко играл в спектаклях "Недоучка", "Сказка о царе Горохе", "Пеппи Длинный чулок", 'Вишневый сад" и т.д. Также он снимался в фильмах "В бой идут только старики", "Морская чайка", "Лесная песня" и других.

Причину смерти артиста не разглашают. Прощание с Леонидом Марченко состоится 2 сентября в 12:00 в ТЮЗе на Липках (улица Липская, 15/17).

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на BBC сообщал, что 28 августа в Осло скончался король Норвегии Харальд V. Монарху было 89 лет. Он ушел из жизни в больнице, где находился из-за редкого заболевания крови.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на New York Post писал, что вечером 25 августа в своем доме в Лос-Анджелесе скончался 80-летний британский актер Тим Карри, снимавшийся в фильмах "Оно" и "Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке". Карри более десяти лет болел. В частности, в 2012 году он перенес инсульт.

смерть кино артисты театр актеры
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва

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