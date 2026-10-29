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Главная Новости дня Звезда "Люди Икс" и "Звёздный путь" Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Звезда "Люди Икс" и "Звёздный путь" Патрик Стюарт скончался в возрасте 86 лет

Ua ru
29 октября 2026 22:31
Умер Патрик Стюарт, известный по фильмам "Люди Икс" и "Звёздный путь", в возрасте 86 лет facebook.com/patrickstewart
Актёр Патрик Стюарт. Фото: facebook.com/patrickstewart

Британский актёр Патрик Стюарт умер в среду, 28 октября, в своём доме в Лос-Анджелесе. Ему было 86 лет. По словам его многолетней представительницы Келли Буш Новак, актер скончался после продолжительного течения болезни Альцгеймера и деменции с тельцами Леви.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Новини.LIVE.

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Карьера Патрика Стюарта в театре и кино

Стюарт посвятил много лет театру. В 26 лет он стал участником Королевской шекспировской труппы, а также выступал на сцене Национального театра Великобритании. К концу 1980-х годов актер уже имел значительный опыт в классическом театре, но оставался малоизвестным в США.

В 1987 году Стюарт получил роль капитана Жан-Люка Пикарда в сериале "Звёздный путь: Следующее поколение". Создатель франшизы Джин Родденберри сначала сомневался, подойдет ли британский актер на эту роль. Однако Стюарт в конце концов убедил его своим исполнением.

Сериал продлился семь сезонов и получил четыре полнометражных продолжения с участием актёра. Впоследствии Стюарт сыграл профессора Чарльза Ксавьера в фильме "Люди Икс" 2000 года. Он возвращался к этому персонажу в последующих частях франшизы, в частности в фильмах "Люди Икс: Дни минувшего будущего" и "Логан".

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Среди других заметных работ Патрика Стюарта — фэнтези "Экскалибур" (1981) и "Дюна" (1984), комедия "Робин Гуд: Мужчины в трико" (1993) и триллер "Зелёная комната" (2015). Он также сыграл Босли в фильме "Ангелы Чарли" (2019) и появился в роли профессора Ксавьера в картине "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" (2022). Кроме того, актер озвучивал персонажей анимационных фильмов, в частности "Принц Египта" (1998).

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что на 87-м году жизни после продолжительной и тяжелой болезни скончался народный артист Украины Федор Стригун. Он был актером и режиссером, посвятившим свою жизнь украинскому театру.

Также Новини.LIVE писали о смерти заслуженного артиста Украины Леонида Марченко в возрасте 88 лет. Он работал в театре и кино, а в Киевском театре юного зрителя на Липках проработал более 60 лет и сыграл почти полсотни ролей.

смерть артисты искусство актеры умершие фильмы
Юлия Шепилова - редактор ленты новостей
Автор:
Юлия Шепилова

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