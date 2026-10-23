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Головна Новини дня У віці 74 років помер японський письменник Рю Муракамі

У віці 74 років помер японський письменник Рю Муракамі

Ua ru
23 жовтня 2026 11:59
Помер японський письменник Рю Муракамі: авторові було 74 роки Gcores
Рю Муракамі. Фото: Gcores

Японський письменник Рю Муракамі, відомий творами про інтимні стосунки, насильство та молодіжну культуру, які здобули міжнародне визнання й були перекладені багатьма мовами, помер у пʼятницю, 23 жовтня. Авторові було 74 роки.

Про це повідомляє The Japan Times, передає Новини.LIVE.

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Смерть Рю Муракамі

"Ми глибоко та нестерпно засмучені звісткою про передчасну смерть Рю Муракамі, який протягом усієї своєї кар'єри безперервно випускав шокуючі твори, призначені для молодшої аудиторії", — йдеться у заяві видавництва Gentosha.

Одним із найвідоміших творів Рю Муракамі став його дебютний роман "Майже прозорий синій". У ньому автор змалював життя молоді, охопленої наркотичною залежністю та сексуальною розкутістю. Книга принесла письменникові одну з найпрестижніших літературних нагород Японії у 1976 році.

А у романі "Діти з камер схову", опублікованому 1980 року, йдеться про дітей, залишених у камерах схову, яким доводиться самотужки боротися за виживання.

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Крім того, твір "У місо-супі" 1997 року розповідає про іноземного туриста, який занурюється в похмурий світ токійського кварталу розваг для дорослих.

Як писали Новини.LIVE, в Одесі помер фотограф і фотожурналіст Олег Куцький, який понад 60 років працював у сфері фотографії. Він зробив значний внесок у розвиток фотомистецтва та допоміг професійно зрости багатьом колегам. 

А 15 жовтня у Києві попрощалися з коміком та переможцем "Ліги сміху" Олександром Венедчуком, відомим під псевдонімом Веня. Провести артиста в останню путь прийшли сотні людей.

смерть письменники Японія книги
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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