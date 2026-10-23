Рю Мураками. Фото: Gcores

Японский писатель Рю Мураками, известный своими произведениями об интимных отношениях, насилии и молодежной культуре, которые получили международное признание и были переведены на многие языки, скончался в пятницу, 23 октября. Автору было 74 года.

Об этом сообщает The Japan Times, передает Новини.LIVE.

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Смерть Рю Мураками

"Мы глубоко и невыносимо опечалены известием о преждевременной смерти Рю Мураками, который на протяжении всей своей карьеры непрерывно выпускал шокирующие произведения, предназначенные для молодой аудитории", — говорится в заявлении издательства Gentosha.

Одним из самых известных произведений Рю Мураками стал его дебютный роман "Почти прозрачный синий". В нем автор изобразил жизнь молодёжи, охваченной наркотической зависимостью и сексуальной раскованностью. Книга принесла писателю одну из самых престижных литературных наград Японии в 1976 году.

А в романе "Дети из камер хранения", опубликованном в 1980 году, речь идет о детях, оставленных в камерах хранения, которым приходится самостоятельно бороться за выживание.

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Кроме того, произведение "В мисо-супе" 1997 года рассказывает об иностранном туристе, который погружается в мрачный мир токийского квартала развлечений для взрослых.

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