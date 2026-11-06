Бывший сенатор Соединённых Штатов от Демократической партии Джон Рокфеллер IV. Фото: Getty Images

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси сообщил, что 6 ноября, в пятницу, в возрасте 89 лет скончался бывший сенатор Соединённых Штатов от Демократической партии Джон Рокфеллер IV. Он известный как Джей Рокфеллер.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на West Virginia Government.

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Что известно о смерти Джея Рокфеллера

Губернатор Западной Вирджинии Патрик Морриси опубликовал заявление о том, что Джей Рокфеллер скончался в своем доме в Вашингтоне. Он был правнуком Джона Рокфеллера, основателя нефтяной компании Standard Oil и одного из самых богатых предпринимателей в истории США.

Чем запомнился Джей Рокфеллер

Его политическая карьера была тесно связана с Западной Вирджинией: сначала Джей дважды избирался губернатором штата, а затем в течение 30 лет представлял интересы Демократической партии в Сенате США .

Также Джей Рокфеллер возглавлял сенатский комитет по разведке. Среди его достижений — участие в запуске федеральной программы медицинского страхования для детей из семей с невысокими доходами.

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