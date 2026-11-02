Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов. Фото: Офіс Президента України

Призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента забезпечило Володимиру Зеленському можливість безпосередньо працювати з людиною, яка має глибоке розуміння військової ситуації та бойових операцій.

На цьому наголосив колишній директор ЦРУ, американський генерал Девід Петреус.

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"Я досить добре знаю генерала Буданова. Зазвичай я зустрічався з ним щоразу, коли бував у країні, і дуже цінував його оцінки. Він досить прямий і дуже відвертий. І вам потрібні саме такі аналіз та оцінка, якщо ви намагаєтеся зробити висновки про динаміку в подібній ситуації", — зазначив Петреус в подкасті SpyCast.

На думку ексдиректора ЦРУ, призначення Буданова керівником Офісу президента свідчить про високий рівень довіри до нього з боку Володимира Зеленського. Петреус зазначив, що тепер безпосередньо поруч із президентом працює людина, яка глибоко розуміє військову ситуацію та особливості проведення бойових операцій.

Американський генерал також пригадав своє перше знайомство з Будановим, яке відбулося під час відеозв'язку. За словами Петреуса, його та інших учасників розмови здивувало, що тодішній керівник ГУР перебував не в кабінеті, а поблизу кордону з Росією, де особисто керував однією з перших операцій із виходу українських сил на територію РФ.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Euronews Кирило Буданов застеріг, що забезпечення європейської безпеки без участі США було б надзвичайно небезпечним. Він наголосив на важливості трансатлантичної співпраці та спільних зусиль європейських країн і Сполучених Штатів для протидії загрозам з боку Росії.

Також, як повідомляли Новини.LIVE, Керівник Офісу Президента Кирило Буданов повідомив про успішну евакуацію жителів окупованих Олешок на Херсонщині. Наразі цивільні вже в безпеці, а гуманітарні місії з порятунку людей триватимуть і далі.

Паралельно Буданов провів переговори з американськими сенаторами щодо посилення ППО перед зимою, відбиття ударів РФ по містах і майбутніх гарантій безпеки. У переговорному треку щодо завершення війни очільнику ОП вдалося вибудувати прямий робочий контакт із ключовими посланцями Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.