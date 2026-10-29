Буданов чітко усвідомлює глибину процесів: експерт про переговори

Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента Кирило Буданов чітко усвідомлює складність переговорного процесу щодо завершення війни, а також тиск, під яким працюють представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Водночас Буданову вдалося налагодити з американськими переговорниками прямий діалог, який дозволяє обговорювати найскладніші питання.

Про це написав у Facebook політтехнолог Олег Постернак, передає Новини.LIVE.

Реклама

Допис Олега Постернака. Фото: скриншот

Постернак: Між Будановим і Кушнером склалися продуктивні робочі відносини

"І головне — Кирило Буданов чітко усвідомлює глибину процесів, а також тиск, під яким перебувають представники Трампа. Утім, попри все, вони продовжують рухатися шляхом, який зрештою має привести нас до завершення війни", — зазначив експерт.

За словами Постернака, між Будановим і Кушнером склалися продуктивні робочі відносини. Він звернув увагу, що Кушнер неодноразово говорив про постійний контакт із керівником ОП.

"І це не просто обмін офіційними позиціями, а постійний прямий діалог, який дозволяє обговорювати найчутливіші питання без дипломатичної бюрократії", — наголосив Постернак.

Читайте також:

Він підкреслив, що, попри неоднозначне сприйняття публічної риторики американських представників, переговори перейшли до предметного обговорення територій, військ, гарантій безпеки, інвестицій та фактичного припинення бойових дій. На думку експерта, непублічна частина переговорів може бути значно важливішою за заяви, які лунають у публічному просторі.

"І такий тісний контакт з представниками Трампа Буданов зумів налагодити. І, можливо, саме ця непублічна частина переговорів сьогодні значно важливіша за гучні заяви, які ми щодня читаємо в новинах", — підсумував експерт.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Кирило Буданов заперечив інформацію французького видання Le Monde про нібито суперечку зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом під час переговорів. Очільник Офісу президента назвав такі повідомлення неправдивими та заявив про інформаційні атаки на переговорний процес.

Також Новини.LIVE повідомляли, що політтехнолог Олексій Голобуцький заявив, що Кирило Буданов уміє слухати співрозмовників, знаходити нестандартні рішення та будувати діалог із різними людьми заради результату. На його думку, ці навички можуть стати в пригоді під час мирних переговорів за участю України, США та Росії. Експерт також наголосив, що реальні переговори за зачиненими дверима можуть суттєво відрізнятися від публічних заяв.