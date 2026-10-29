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Главная Новости дня Буданов четко осознает всю глубину происходящего: эксперт о переговорах

Буданов четко осознает всю глубину происходящего: эксперт о переговорах

Ua ru
29 октября 2026 12:29
Буданов четко осознает всю глубину происходящего: эксперт о переговорах Кирилл Буданов/Telegram
Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Telegram

Глава Офиса президента Кирилл Буданов четко осознает сложность переговорного процесса по прекращению войны, а также давление, под которым работают представители президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер. В то же время Буданову удалось наладить с американскими переговорщиками прямой диалог, который позволяет обсуждать самые сложные вопросы.

Об этом написал в Facebook политтехнолог Олег Постернак, передает Новини.LIVE.

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постернак
Пост Олега Постернака. Фото: скриншот

Постернак: Между Будановым и Кушнером сложились продуктивные рабочие отношения

"И главное , Кирилл Буданов четко осознает глубину процессов, а также давление, под которым находятся представители Трампа. Впрочем, несмотря ни на что, они продолжают двигаться по пути, который в конечном итоге должен привести нас к завершению войны", — отметил эксперт.

По словам Постернака, между Будановым и Кушнером сложились продуктивные рабочие отношения. Он обратил внимание, что Кушнер неоднократно говорил о постоянном контакте с главой ОП.

"И это не просто обмен официальными позициями, а постоянный прямой диалог, который позволяет обсуждать самые деликатные вопросы без дипломатической бюрократии", — подчеркнул Постернак.

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Он подчеркнул, что, несмотря на неоднозначное восприятие публичной риторики американских представителей, переговоры перешли к предметному обсуждению территорий, войск, гарантий безопасности, инвестиций и фактического прекращения боевых действий. По мнению эксперта, закрытая часть переговоров может оказаться гораздо важнее заявлений, звучащих в публичном пространстве.

"И такой тесный контакт с представителями Трампа Буданов сумел наладить. И, возможно, именно эта закрытая часть переговоров сегодня гораздо важнее громких заявлений, которые мы ежедневно читаем в новостях", — подытожил эксперт.

Как писали Новини.LIVE, недавно Кирилл Буданов опроверг информацию французского издания Le Monde о якобы произошедшем споре со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом во время переговоров. Глава Офиса президента назвал такие сообщения ложными и заявил об информационных атаках на переговорный процесс.

Также Новини.LIVE сообщали, что политтехнолог Алексей Голобуцкий заявил, что Кирилл Буданов умеет слушать собеседников, находить нестандартные решения и выстраивать диалог с разными людьми ради достижения результата. По его мнению, эти навыки могут пригодиться во время мирных переговоров с участием Украины, США и России. Эксперт также подчеркнул, что реальные переговоры за закрытыми дверями могут существенно отличаться от публичных заявлений.

Офис президента переговоры Кирилл Буданов война в Украине Джаред Кушнер
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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