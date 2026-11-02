Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов привнес в ОП глубокое понимание боевых операций, — американский генерал

Буданов привнес в ОП глубокое понимание боевых операций, — американский генерал

Ua ru
2 ноября 2026 12:11
Американский генерал дал оценку опыту Кирилла Буданова Офис Президента Украины
Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента Украины

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента дало Владимиру Зеленскому возможность напрямую работать с человеком, глубоко разбирающимся в военной ситуации и боевых операциях.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус.

Реклама

"Я довольно хорошо знаю генерала Буданова. Обычно я встречался с ним каждый раз, когда бывал в стране, и очень ценил его оценки. Он довольно прямой и очень откровенный. И вам нужны именно такие анализ и оценка, если вы пытаетесь сделать выводы о динамике в подобной ситуации", — отметил Петреус в подкасте SpyCast.

По мнению экс-директора ЦРУ, назначение Буданова руководителем Офиса президента свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны Владимира Зеленского. Петреус отметил, что теперь непосредственно рядом с президентом работает человек, глубоко понимающий военную ситуацию и особенности проведения боевых операций.

Американский генерал также вспомнил свое первое знакомство с Будановым, которое состоялось во время видеосвязи. По словам Петреуса, его и других участников беседы удивило, что тогдашний руководитель ГУР находился не в кабинете, а вблизи границы с Россией, где лично руководил одной из первых операций по выходу украинских сил на территорию РФ.

Читайте также:

Напомним, ранее в интервью Euronews Кирилл Буданов предупредил, что обеспечение европейской безопасности без участия США было бы чрезвычайно опасным. Он подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества и совместных усилий европейских стран и Соединенных Штатов для противодействия угрозам со стороны России.

Также, как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об успешной эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. В настоящее время гражданские лица уже в безопасности, а гуманитарные миссии по спасению людей будут продолжаться и дальше.

Параллельно Буданов провёл переговоры с американскими сенаторами об усилении ПВО перед зимой, отражении ударов РФ по городам и будущих гарантиях безопасности. В рамках переговорного процесса по завершению войны главе ОП удалось наладить прямой рабочий контакт с ключевыми представителями Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.

США ВСУ Кирилл Буданов ГУР боевые действия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации