Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Офис Президента Украины

Назначение Кирилла Буданова руководителем Офиса президента дало Владимиру Зеленскому возможность напрямую работать с человеком, глубоко разбирающимся в военной ситуации и боевых операциях.

Об этом заявил бывший директор ЦРУ, американский генерал Дэвид Петреус.

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"Я довольно хорошо знаю генерала Буданова. Обычно я встречался с ним каждый раз, когда бывал в стране, и очень ценил его оценки. Он довольно прямой и очень откровенный. И вам нужны именно такие анализ и оценка, если вы пытаетесь сделать выводы о динамике в подобной ситуации", — отметил Петреус в подкасте SpyCast.

По мнению экс-директора ЦРУ, назначение Буданова руководителем Офиса президента свидетельствует о высоком уровне доверия к нему со стороны Владимира Зеленского. Петреус отметил, что теперь непосредственно рядом с президентом работает человек, глубоко понимающий военную ситуацию и особенности проведения боевых операций.

Американский генерал также вспомнил свое первое знакомство с Будановым, которое состоялось во время видеосвязи. По словам Петреуса, его и других участников беседы удивило, что тогдашний руководитель ГУР находился не в кабинете, а вблизи границы с Россией, где лично руководил одной из первых операций по выходу украинских сил на территорию РФ.

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Напомним, ранее в интервью Euronews Кирилл Буданов предупредил, что обеспечение европейской безопасности без участия США было бы чрезвычайно опасным. Он подчеркнул важность трансатлантического сотрудничества и совместных усилий европейских стран и Соединенных Штатов для противодействия угрозам со стороны России.

Также, как сообщали Новини.LIVE, глава Офиса президента Кирилл Буданов сообщил об успешной эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области. В настоящее время гражданские лица уже в безопасности, а гуманитарные миссии по спасению людей будут продолжаться и дальше.

Параллельно Буданов провёл переговоры с американскими сенаторами об усилении ПВО перед зимой, отражении ударов РФ по городам и будущих гарантиях безопасности. В рамках переговорного процесса по завершению войны главе ОП удалось наладить прямой рабочий контакт с ключевыми представителями Дональда Трампа — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером.