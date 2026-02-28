Буданов заявив, що РФ погодилася прийняти гарантії безпеки від США для України

Глава Офісу президента Кирило Буданов. Фото: Суспільне

Росія під час останніх переговорів у Женеві погодилася прийняти гарантії безпеки від США для України. Можливо, гарантії безпеки будуть активуватися паралельно із завершенням війни, але це поки що не остаточне рішення.

Про це заявив глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю українським телеканалам, інформують Новости.LIVE.

Гарантії безпеки для України

За словами Буданова, на минулих переговорах Росія погодилася прийняти гарантії безпеки США для України і обіцяла їх виконувати.

"Щодо гарантій безпеки. На минулих переговорах російська сторона, наприклад, прямо сказала, що гарантії безпеки, які Україні пропонують Сполучені Штати Америки, вони їх приймуть", - наголосив він.

Глава Офісу президента додав, що Кремль прямо сказав - вони будуть змушені прийняти гарантії безпеки Вашингтона для української сторони.

"Для України це наші гарантії, а їм доведеться їх поважати. І те, що, як кажуть, це Сполучені Штати, тут можна їх любити, не любити, але не поважати не вдасться. Вони це прямо сказали. Тому в питаннях гарантій безпеки я теж бачу певний прогрес", - резюмував він.

Президент Володимир Зеленський заявив, що українці обережно ставляться до заяв про гарантії безпеки. Причина полягає у тому, що колись країна вже погодилась на Будапештський меморандум.

Також голова держави уточнював, що США пропонуються Україні гарантії безпеки на строком 15 років. Але для нас важливо отримати стабільність на 30-50 років.