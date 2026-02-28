Буданов заявил, что РФ согласилась принять гарантии безопасности от США для Украины

Буданов прокомментировал реакцию РФ на гарантии безопасности от США
Россия во время последних переговоров в Женеве согласилась принять гарантии безопасности от США для Украины. Возможно, гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, но это пока не окончательное решение.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам, информируют Новини.LIVE.
Гарантии безопасности для Украины
По словам Буданова, на прошлых переговорах Россия согласилась принять гарантии безопасности США для Украины и обещала их выполнять.
"Относительно гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона, например, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, они их примут", - подчеркнул он.
Глава Офиса президента добавил, что Кремль прямо сказал - они будут вынуждены принять гарантии безопасности Вашингтона для украинской стороны.
"Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать. И то, что, как говорят, это Соединенные Штаты, здесь можно их любить, не любить, но не уважать не удастся. Они это прямо сказали. Поэтому в вопросах гарантий безопасности я тоже вижу определенный прогресс", - резюмировал он.
