Буданов прокомментировал реакцию РФ на гарантии безопасности от США

Дата публикации 28 февраля 2026 20:00
Буданов заявил, что РФ согласилась принять гарантии безопасности от США для Украины
Глава Офиса президента Кирилл Буданов. Фото: Суспільне

Россия во время последних переговоров в Женеве согласилась принять гарантии безопасности от США для Украины. Возможно, гарантии безопасности будут активироваться параллельно с завершением войны, но это пока не окончательное решение.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью украинским телеканалам, информируют Новини.LIVE.

Гарантии безопасности для Украины

По словам Буданова, на прошлых переговорах Россия согласилась принять гарантии безопасности США для Украины и обещала их выполнять.

"Относительно гарантий безопасности. На прошлых переговорах российская сторона, например, прямо сказала, что гарантии безопасности, которые Украине предлагают Соединенные Штаты Америки, они их примут", - подчеркнул он.

Глава Офиса президента добавил, что Кремль прямо сказал - они будут вынуждены принять гарантии безопасности Вашингтона для украинской стороны.

"Для Украины это наши гарантии, а им придется их уважать. И то, что, как говорят, это Соединенные Штаты, здесь можно их любить, не любить, но не уважать не удастся. Они это прямо сказали. Поэтому в вопросах гарантий безопасности я тоже вижу определенный прогресс", - резюмировал он.

Новость дополняется ...

США переговоры Кирилл Буданов война в Украине гарантии безопасности
Яна Катасонова - редактор
Автор:
Яна Катасонова
