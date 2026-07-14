Буданов, як і Лінкольн, ухвалює рішення в інтересах держави: ізраїльський військовий

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов / Telegram

Іванна Чайка редактор політичних новин

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у своїх рішеннях керується тим, що необхідно для перемоги країни. Такі дії порівнюють з 16-им президентом США Авраамом Лінкольном.

Таку думку в етері YouTube-каналу Radio NV висловив блогер-аналітик та військовий Ігаль Левін, передає Новини.LIVE.

Левін порівняв Буданова з Лінкольном

За словами Левіна, один із дописів Буданова свідчить про те, що керівник ОП ухвалює рішення, виходячи насамперед із державних інтересів.

"До речі, Буданов, глава Офісу, пам'ятаєте, написав короткий твіт. Там буквально три рядки. І він не писав багато всілякої лірики. Але головне було ось що: людина — державний діяч найвищого рівня — чудово розуміє, що це питання про державу. Тобто він не намагається переводити все в мораль, війну чи ще щось. Там буквально є рядок про те, що якщо не наші вас мобілізують, то росіяни вас мобілізують. Причому вони вже панькатися не будуть", — сказав військовий аналітик.

Розвиваючи цю думку, Левін порівняв такий підхід із діями 16-го президента США Авраама Лінкольна під час Громадянської війни.

"Ну, як і Лінкольн. Він же не почав писати якісь листи із закликами до нації, не почав пояснювати ірландцям: "Послухайте, ви приїхали, є обов'язок, треба". Там відреагували дуже жорстко. Просто погугліть, як саме відреагували. Але в підсумку Північ перемогла", — зазначив ізраїльський військовий.

Левін вважає, що і для Буданова, як і для Лінкольна свого часу, головним пріоритетом є держава, а не емоційні чи моральні міркування.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Буданов застеріг від можливого загострення у відносинах між Україною та Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. Водночас він висловив переконання, що Київ і Варшава збережуть стратегічне партнерство та зможуть досягти взаєморозуміння щодо чутливих історичних питань.

Також Новини.LIVE писали, що воєнний аналітик Олександр Коваленко назвав Буданова одним із тих, хто формує стратегію українських ударів по території Росії. За його словами, цей підхід є результатом спільної роботи військового командування, розвідки та інших силових структур. Експерт також зазначив, що така стратегія вже демонструє ефективність, оскільки удари спрямовані по ключових об'єктах російського військово-промислового та паливно-енергетичного комплексу.