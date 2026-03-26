Бродський попередив про нові потенційні війни у світі

Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. Фото: УНІАН

Світ опинився на межі підвищеної небезпеки, а крім уже наявних воєн і зон напруження можуть з'явитися й нові осередки конфліктів. Проте, заяви світових лідерів не завжди прямо свідчать про їхні істинні наміри.

Про це в інтерв'ю для Новини.LIVE заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Посол Ізраїлю вважає, що у світі може початися ще кілька воєн

Надзвичайний та Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що не вважає конспірологію переконливим поясненням того, як діє міжнародна політика. На його думку, те, що політики говорять публічно, не завжди збігається з їхніми справжніми інтересами, але саме така логіка і є звичною для дипломатії.

"Я не дуже прибічник теорії конспірації, тому я думаю, що, знаєте, як сказав одна людина, яку я поважаю, якщо є просте пояснення, чомусь не треба шукати складного. Тому в багатьох випадках, 99% випадків, є просте пояснення, яке лежить на поверхні", — сказав Бродський.

Він наголосив, що кожна держава має власні інтереси, а офіційно заявлені цілі можуть не збігатися з тим, що насправді визначає її дії. За словами дипломата, в цьому не варто шукати теорії змови, оскільки така розбіжність є природною для політики й міжнародних відносин.

Читайте також:

Окремо Бродський звернув увагу на загальну міжнародну ситуацію. Він сказав, що зараз у різних частинах світу вже видно як осередки війни, так і зони серйозної напруженості.

"Є ще кілька потенціальних вогнищ війни, які можуть теж відкритися. І не знаю, чим це нам загрожує. Дійсно, світ, мабуть, ніколи не був у такій небезпечній ситуації, в якій він опинився сьогодні", — сказав Бродський.

Раніше в інтерв'ю для Новини.LIVE експерт заявив, що США та Китай змагаються між собою за вплив над Європою. Він пояснив, як війна в Україні та на Близькому Сході допомагає Китаю розхитувати єдність Європи.

Через бойові дії на Близькому Сході Іран лише укріпив співпрацю з Росією та Китаєм. Про це, як писали Новини.LIVE, говорив й президент Володимир Зеленський, наголосивши, що Іран отримує розвіддані від Кремля.

А нещодавно в Ірані почали погрожувати Україні. Як йшлося в матеріалі Новини.LIVE, голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрагім Азізі заявив, що вважатиме Україну законною ціллю для атак, якщо та допомагатиме Ізраїлю.