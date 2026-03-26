Главная Новости дня Бродский предупредил о новых потенциальных войнах в мире

Бродский предупредил о новых потенциальных войнах в мире

Дата публикации 26 марта 2026 12:01
Бродский предупредил о новых потенциальных войнах в мире
Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Фото: УНИАН

Мир оказался на грани повышенной опасности, а кроме уже существующих войн и зон напряжения могут появиться и новые очаги конфликтов. Однако, заявления мировых лидеров не всегда прямо свидетельствуют об их истинных намерениях.

Об этом в интервью для Новини.LIVE заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский.

Посол Израиля считает, что в мире может начаться еще несколько войн

Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что не считает конспирологию убедительным объяснением того, как действует международная политика. По его мнению, то, что политики говорят публично, не всегда совпадает с их настоящими интересами, но именно такая логика и является привычной для дипломатии.

"Я не очень сторонник теории конспирации, поэтому я думаю, что, знаете, как сказал один человек, которого я уважаю, если есть простое объяснение, почему-то не надо искать сложного. Поэтому во многих случаях, 99% случаев, есть простое объяснение, которое лежит на поверхности", — сказал Бродский.

Он отметил, что каждое государство имеет собственные интересы, а официально заявленные цели могут не совпадать с тем, что на самом деле определяет его действия. По словам дипломата, в этом не стоит искать теории заговора, поскольку такое расхождение является естественным для политики и международных отношений.

Отдельно Бродский обратил внимание на общую международную ситуацию. Он сказал, что сейчас в разных частях мира уже видны как очаги войны, так и зоны серьезной напряженности.

"Есть еще несколько потенциальных очагов войны, которые могут тоже открыться. И не знаю, чем это нам грозит. Действительно, мир, пожалуй, никогда не был в такой опасной ситуации, в которой он оказался сегодня", — сказал Бродский.

Ранее в интервью для Новини.LIVE эксперт заявил, что США и Китай соревнуются между собой за влияние над Европой. Он объяснил, как война в Украине и на Ближнем Востоке помогает Китаю расшатывать единство Европы.

Из-за боевых действий на Ближнем Востоке Иран только укрепил сотрудничество с Россией и Китаем. Об этом, как писали Новини.LIVE, говорил и президент Владимир Зеленский, отметив, что Иран получает разведданные от Кремля.

А недавно в Иране начали угрожать Украине. Как говорилось в материале Новини.LIVE, председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи заявил, что будет считать Украину законной целью для атак, если та будет помогать Израилю.

Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Анастасия Постоенко
