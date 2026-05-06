Головна Новини дня Блокада залишається: Трамп змінив плани в Ормузькій протоці

Дата публікації: 6 травня 2026 09:05
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evan Vucci

Сполучені Штати тимчасово призупиняють реалізацію проєкту "Свобода" в Ормузькій протоці. Президент Дональд Трамп пояснив цей крок наближенням до підписання остаточної угоди з Тегераном та прямими проханнями з боку Пакистану й низки інших держав.

Про це Дональд Трамп повідомив у соцмережі Truth Social, передає Новини.LIVE.

Трамп повідомив про паузу проєкту "Свобода" в протоці

За його словами, ця пауза дасть змогу побачити, чи вийде найближчим часом фіналізувати та підписати повноцінний договір з іранською стороною.

Повідомлення Дональда Трампа. Фото: скриншот

Такому кроку передували переговори з Тегераном, у яких, як зазначив президент США, вдалося досягти "значного прогресу". Крім цього, на рішення Вашингтона безпосередньо вплинули звернення урядів Пакистану та кількох інших країн.

Ще одним важливим фактором, який дозволив призупинити дію проєкту, Трамп назвав високу результативність американської армії. Президент окремо відзначив "вражаючий військовий успіх", якого вдалося досягти Сполученим Штатам під час кампанії проти Ірану.

При цьому американський лідер наголосив, що скасування стосується виключно руху кораблів у рамках проєкту "Свобода". Усі інші обмеження залишаються чинними, а запроваджена в регіоні блокада продовжує діяти в повному обсязі без жодних послаблень.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Іран передав США мирний договір з 14 пунктів. Наразі, як сказав Дональд Трамп, дану пропозицію ретельно вивчають у Вашингтоні. 

Ще 2 травня Дональд Трамп сповістив листом Конгрес США, що війну з Іраном будуть закінчувати. Проте, аналітики та журналісти звернули увагу на терміни голосування Конгресу та пояснили, які мотиви має за цим Трамп.

У понеділок, 4 травня, розпочалася операція з виведення застряглих кораблів з Ормузької протоки. Але йдеться про ті судна, які не мають стосунку до бойових дій на Близькому Сході.

Анастасія Постоєнко - Редактор стрічки новин
Анастасія Постоєнко
