Блокада остается: Трамп изменил планы в Ормузском проливе

Дональд Трамп.

Соединенные Штаты временно приостанавливают реализацию проекта "Свобода" в Ормузском проливе. Президент Дональд Трамп объяснил этот шаг приближением к подписанию окончательного соглашения с Тегераном и прямыми просьбами со стороны Пакистана и ряда других государств.

Об этом Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, передает Новини.LIVE.

По его словам, эта пауза позволит увидеть, получится ли в ближайшее время финализировать и подписать полноценный договор с иранской стороной.

Такому шагу предшествовали переговоры с Тегераном, в которых, как отметил президент США, удалось достичь "значительного прогресса". Кроме этого, на решение Вашингтона непосредственно повлияли обращения правительств Пакистана и нескольких других стран.

Еще одним важным фактором, который позволил приостановить действие проекта, Трамп назвал высокую результативность американской армии. Президент отдельно отметил "впечатляющий военный успех", которого удалось достичь Соединенным Штатам во время кампании против Ирана.

При этом американский лидер подчеркнул, что отмена касается исключительно движения кораблей в рамках проекта "Свобода". Все остальные ограничения остаются в силе, а введенная в регионе блокада продолжает действовать в полном объеме без всяких послаблений.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Иран передал США мирный договор из 14 пунктов. Сейчас, как сказал Дональд Трамп, данное предложение тщательно изучают в Вашингтоне.

Еще 2 мая Дональд Трамп известил письмом Конгресс США, что войну с Ираном будут заканчивать. Однако, аналитики и журналисты обратили внимание на сроки голосования Конгресса и объяснили, какие мотивы имеет за этим Трамп.

В понедельник, 4 мая, началась операция по выводу застрявших кораблей из Ормузского пролива. Но речь идет о тех судах, которые не имеют отношения к боевым действиям на Ближнем Востоке.