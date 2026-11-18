Народний депутат Валентин Наливайченко. Фото кадр з відео

Очищення Служби безпеки України від корупціонерів, наркокартелів та осіб, які мародерствували під час війни, є критично важливою передумовою для повернення довіри громадян. Наразі велика частка українців не довіряє правоохоронним органам, хоча у структурі є совісні та відважні працівники, які нині захищають Україну на фронті та проводять успішні та унікальні операції проти ворога.

На цьому в ефірі День.LIVE наголосив народний депутат і колишній двічі очільник СБУ Валентин Наливайченко.

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Вимога суспільства та недовіра до системи

"Ну, в мене навіть категоричніша позиція, не просто не довіряємо, а вимагаємо очищення від тих, хто змарнував або під час війни мародерствував на крові захисників. І корупціонерів, і наркокартелі, і так далі, і так далі. Насправді, це вимога суспільства, і я її абсолютно підтримую. Всі 88%", — заявив парламентарій.

Наливайченко нагадав, що вже проводив повне оновлення спецслужби після Революції Гідності, коли правоохоронні органи були зруйновані й доводилося вибудовувати систему фактично з нуля.

За словами ексголови відомства, тоді одразу звільнили 90% керівного складу, адже ці люди отримували накази на знищення Майдану та опозиціонерів, серед яких був і сам Наливайченко, а також Дмитро Ярош — згодом слідчі знайшли їхні портрети, підготовлені для снайперів.

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Процес очищення включав два ключові етапи, як розповів Наливайченко. Спочатку було здійснене відкриття кримінальних проваджень проти причетних до планування побиттів і вбивств людей, а також швидке залучення нових кадрів. Наливайченко розповів, що запросив до СБУ молодих фахівців з університетів та навчальних закладів, які відповідали вимогам і змогли оперативно пройти необхідні перевірки.

"Насправді, я двічі керував СБУ. Після однієї з революції гідності повністю очистив цю структуру. Тому нічого страшного в цьому немає. Просто очищення – це абсолютно важливий, знаєте, такий важлива передумова, для того, щоб відновити довіру суспільства", — підкреслив політик.

Коментуючи нинішню ситуацію у зв'язку з операцією "Карфаген", народний депутат закликав не узагальнювати проблеми на все відомство. Він відзначив роботу бойових спецпідрозділів СБУ, які воюють на передовій. Водночас усі корупційні схеми, побудовані в тилу за спинами військових, мають бути повністю знищені.

"Є бойове крило, є люди, які я сам до них їжу на фронт і підтримую, причому не словами, а серйозним обладнанням, РЕБами та іншим. І їм всім честь і хвала. Вони захищають нашу країну. Але в тилу все, що набудували за спинами захисників, всілякі наркокартелі і тотальну корупцію, ну це напалмом треба знищити і забути про це", — резюмував Валентин Наливайченко.

Новини.LIVE повідомляли, що в п'ятницю, 13 листопада, затриманий у гучній скандальній справі "Карфаген" генерал-майор СБУ Сергій Дука звинуватив керівництво країни у спробах зам'яти розслідування. За його словами, під час цієї спецоперації стався витік даних про детективів НАБУ та близьких до них людей, а згори йому нібито наказали притримати зібрані матеріали, що офіцер пообіцяв підкріпити доказами.

Фігурант опинився на волі, оскільки за нього сплатили усю суму застави в 65 мільйонів гривень. Вийшовши з СІЗО, Дука одразу звернувся до Верховної Ради з пропозицією запустити окрему парламентську перевірку можливих зловживань у самому антикорупційному бюро.

Тим часом навколо спецслужби відбулися й інші зрушення. Президент Володимир Зеленський зустрівся з тимчасовим очільником СБУ Олександром Покладом, щоб узгодити майбутні бойові операції, перестановки всередині відомства та зміцнення його роботи. Паралельно глава держави подав до парламенту ініціативу, яка знову зобов'яже всіх співробітників СБУ звітувати про свої статки та проходити перевірку способу життя, попросивши депутатів не затягувати з голосуванням.