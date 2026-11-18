Народный депутат Валентин Наливайченко. Фото: кадр из видео

Очищение Службы безопасности Украины от коррупционеров, наркокартелей и лиц, совершавших мародерство во время войны, является крайне важным условием для восстановления доверия граждан. В настоящее время значительная часть украинцев не доверяет правоохранительным органам, хотя в их рядах есть добросовестные и отважные сотрудники, которые сейчас защищают Украину на фронте и проводят успешные и уникальные операции против врага.

Об этом в эфире День.LIVE заявил народный депутат и бывший дважды глава СБУ Валентин Наливайченко.

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Требование общества и недоверие к системе

"Ну, у меня даже более категоричная позиция: мы не просто не доверяем, а требуем очистки от тех, кто растратил или во время войны мародерствовал на крови защитников. И коррупционеров, и наркокартели, и так далее, и так далее. На самом деле, это требование общества, и я его полностью поддерживаю. Все 88%", — заявил парламентарий.

Наливайченко напомнил, что уже проводил полное обновление спецслужбы после Революции Достоинства, когда правоохранительные органы были разрушены и приходилось выстраивать систему фактически с нуля.

По словам экс-главы ведомства, тогда сразу уволили 90% руководящего состава, ведь эти люди получали приказы об уничтожении Майдана и оппозиционеров, среди которых был и сам Наливайченко, а также Дмитрий Ярош — впоследствии следователи нашли их портреты, подготовленные для снайперов.

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Процесс очистки включал два ключевых этапа, как рассказал Наливайченко. Сначала были возбуждены уголовные дела против лиц, причастных к планированию избиений и убийств людей, а также было проведено оперативное привлечение новых кадров. Наливайченко рассказал, что пригласил в СБУ молодых специалистов из университетов и учебных заведений, которые соответствовали требованиям и смогли оперативно пройти необходимые проверки.

"На самом деле, я дважды возглавлял СБУ. После одной из революций достоинства полностью очистил эту структуру. Поэтому ничего страшного в этом нет. Просто очистка — это абсолютно важная, знаете, такая важная предпосылка для того, чтобы восстановить доверие общества", — подчеркнул политик.

Комментируя нынешнюю ситуацию в связи с операцией «Карфаген», народный депутат призвал не обобщать проблемы на все ведомство. Он отметил работу боевых спецподразделений СБУ, которые воюют на передовой. В то же время все коррупционные схемы, построенные в тылу за спинами военных, должны быть полностью уничтожены.

"Есть боевое крыло, есть люди, которых я сам навещаю на фронте и поддерживаю, причем не словами, а серьёзным оборудованием, РЭБами и прочим. И им всем честь и хвала. Они защищают нашу страну. Но в тылу всё, что настроили за спинами защитников, всевозможные наркокартели и тотальная коррупция, ну это напалмом надо уничтожить и забыть об этом", — резюмировал Валентин Наливайченко.

Новини.LIVE сообщали, что в пятницу, 13 ноября, задержанный по громкому скандальному делу "Карфаген" генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил руководство страны в попытках замять расследование. По его словам, во время этой спецоперации произошла утечка данных о детективах НАБУ и близких к ним людях, а сверху ему якобы приказали придержать собранные материалы, что офицер пообещал подкрепить доказательствами.

Фигурант оказался на свободе, поскольку за него выплатили всю сумму залога в 65 миллионов гривен. Выйдя из СИЗО, Дука сразу обратился к Верховной Раде с предложением инициировать отдельную парламентскую проверку возможных злоупотреблений в самом антикоррупционном бюро.

Между тем вокруг спецслужбы произошли и другие изменения. Президент Владимир Зеленский встретился с временным главой СБУ Александром Покладом, чтобы согласовать будущие боевые операции, перестановки внутри ведомства и укрепление его работы. Параллельно глава государства внес в парламент инициативу, которая вновь обяжет всех сотрудников СБУ отчитываться о своих доходах и проходить проверку образа жизни, попросив депутатов не затягивать с голосованием.