Стрілянина біля палацу Мірафлорес у Каракасі — що відомо

Національна гвардія Венесуели чергує на кордоні між Венесуелою та Бразилією. REUTERS/Bruno Kelly

У столиці Венесуели Каракасі в районі президентського палацу Мірафлорес у нічний час було чути стрілянину. Обставини інциденту залишаються невідомими, адже офіційних заяв від влади поки не оприлюднювали.

Про це повідомляє CNN.

У Венесуелі лунали дивні звуки та виднілися спалахи

На відеозаписах, які з'явилися в міжнародних медіа, чітко видно вогні в нічному небі, які можуть свідчити про присутність дронів, а також спалахи, які схожі на зенітний вогонь. Втім з чим саме була пов'язана стрілянина, наразі не уточнюється.

Місцеві мешканці повідомили журналістам, що поблизу палацу могли пролітати безпілотники, після чого сили безпеки відкрили вогонь у повітря. За однією з версій, інцидент міг статися через плутанину, зокрема щодо внутрішніх або дружніх дронів.

У соціальних мережах поширюються різні відео, на яких видно як поодинокі постріли, так і тривалий вогонь у районі палацу. На окремих кадрах також помітні озброєні люди, які перебувають поблизу урядової будівлі.

Наразі у соцмережах і медіа поширюється суперечлива інформація: одні джерела говорять про роботу протиповітряної оборони, інші припускають можливу спробу перевороту, водночас частина повідомлень стверджує, що ситуація перебуває під контролем сил безпеки.

Нагадаємо, Дональд Трамп зробив заяву щодо можливої повторної військової операції у Венесуелі та звернувся до Росії дописом.

Тим часом віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес різко змінила риторику до США та прийняла присягу.