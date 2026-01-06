Видео
Главная Новости дня Возле дворца Мирафлорес в Венесуэле зафиксировали стрельбу

Возле дворца Мирафлорес в Венесуэле зафиксировали стрельбу

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 09:44
Стрельба возле дворца Мирафлорес в Каракасе — что известно
Национальная гвардия Венесуэлы дежурит на границе между Венесуэлой и Бразилией. REUTERS/Bruno Kelly

В столице Венесуэлы Каракасе в районе президентского дворца Мирафлорес в ночное время была слышна стрельба. Обстоятельства инцидента остаются неизвестными, ведь официальных заявлений от властей пока не обнародовали.

Об этом сообщает CNN.

Читайте также:

В Венесуэле раздавались странные звуки и виднелись вспышки

На видеозаписях, которые появились в международных медиа, четко видны огни в ночном небе, которые могут свидетельствовать о присутствии дронов, а также вспышки, которые похожи на зенитный огонь. Впрочем, с чем именно была связана стрельба, пока не уточняется.

Местные жители сообщили журналистам, что вблизи дворца могли пролетать беспилотники, после чего силы безопасности открыли огонь в воздух. По одной из версий, инцидент мог произойти из-за путаницы, в частности относительно внутренних или дружественных дронов.

В социальных сетях распространяются различные видео, на которых видны как одиночные выстрелы, так и длительный огонь в районе дворца. На отдельных кадрах также заметны вооруженные люди, которые находятся вблизи правительственного здания.

Сейчас в соцсетях и медиа распространяется противоречивая информация: одни источники говорят о работе противовоздушной обороны, другие предполагают возможную попытку переворота, в то же время часть сообщений утверждает, что ситуация находится под контролем сил безопасности.

Напомним, Дональд Трамп сделал заявление о возможной повторной военной операции в Венесуэле и обратился к России сообщением.

Между тем вице-президент Венесуэлы Делси Родригес резко изменила риторику к США и приняла присягу.

США стрельба ПВО Венесуэла
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
