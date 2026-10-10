Німеччина не послабить санкції проти Росії після рішення Трампа щодо дизеля

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Фото: Reuters

Німеччина не планує послаблювати санкції проти Росії після рішення президента США Дональда Трампа тимчасово скасувати американські обмеження на постачання російського дизельного пального. Офіційний Берлін продовжить підтримувати Україну та працюватиме з європейськими партнерами над новими санкціями проти Москви.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

Реклама

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Німеччина відреагувала на рішення Трампа щодо Росії

У суботу, 10 жовтня, речник федерального уряду Німеччини Штефан Корнеліус прокоментував рішення Вашингтона тимчасово послабити санкції щодо російського дизельного палива.

За словами спікера, німецький уряд взяв до відома рішення американської адміністрації, однак не збирається переглядати власну санкційну політику.

"Федеральний уряд залишається відданим рішенням щодо санкцій проти Росії та працює зі своїми європейськими партнерами над подальшими санкціями", — заявив Корнеліус.

Читайте також:

Представник уряду також запевнив, що підтримка України з боку Німеччини залишається незмінною. Берлін продовжить дипломатичні зусилля, спрямовані на пошук шляхів завершення війни.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, який відвідав Київ, раніше неодноразово заявляв, що Німеччина не скорочуватиме допомогу Україні.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Велика Британія не змінюватиме санкційної політики щодо Росії після домовленостей Трампа з Путіним про постачання дизельного пального.

Також Новини.LIVE писав, що американські законодавці від Демократичної та Республіканської партій розкритикували рішення Трампа послабити санкції проти Росії. Сенатор Річард Блюменталь назвав домовленість зрадою України та порушенням мети санкційної політики США.