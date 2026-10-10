Германия не ослабит санкции против России после решения Трампа по поводу дизеля

Канцлер Германии Фридрих Мерц. Фото: Reuters

Германия не планирует ослаблять санкции против России после решения президента США Дональда Трампа временно отменить американские ограничения на поставки российского дизельного топлива. Официальный Берлин продолжит поддерживать Украину и работать с европейскими партнерами над новыми санкциями против Москвы.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Канцлер Германии Фридрих Мерц и Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Германия отреагировала на решение Трампа относительно России

В субботу, 10 октября, представитель федерального правительства Германии Штефан Корнелиус прокомментировал решение Вашингтона временно ослабить санкции в отношении российского дизельного топлива.

По словам спикера, немецкое правительство приняло к сведению решение американской администрации, однако не собирается пересматривать собственную санкционную политику.

"Федеральное правительство остается приверженным решениям о санкциях против России и работает со своими европейскими партнерами над дальнейшими санкциями", — заявил Корнелиус.

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Представитель правительства также заверил, что поддержка Украины со стороны Германии остается неизменной. Берлин продолжит дипломатические усилия, направленные на поиск путей завершения войны.

Канцлер Германии Фридрих Мерц, который посетил Киев, ранее неоднократно заявлял, что Германия не будет сокращать помощь Украине.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Великобритания не будет менять санкционную политику в отношении России после договоренностей Трампа с Путиным о поставках дизельного топлива.

Также Новини.LIVE писал, что американские законодатели от Демократической и Республиканской партий раскритиковали решение Трампа ослабить санкции против России. Сенатор Ричард Блюменталь назвал договоренность предательством Украины и нарушением цели санкционной политики США.